棒球》《冠軍之路》紀錄片 給台灣棒球迷的情書

我國去年稱霸世界12強棒球賽的紀錄片《冠軍之路》將於明年元旦上映，日前特映會讓陳冠宇等中華隊國手看完直呼「起雞皮疙瘩」！這條《冠軍之路》的終點當然是在東京巨蛋捧盃，起點卻不是去年底12強誓師或開打，而是從2013年經典賽複賽飲恨負日起，呈現一整代台灣棒球人11年間的臥薪嘗膽，拉出敘事高度與深度，譜出一封寫給棒球人、棒球迷的情書。

對台灣棒球人與棒球迷來說，全職業日本隊一直是無法跨越的高牆，2013年離「射日」只差1球更是最大遺憾。尤其這次中華隊12強教練團中的王建民、彭政閔、陳江和、張建銘、高志綱，11年前都以球員身分經歷那個椎心刺骨之夜，高志綱更是被鳥谷敬盜壘成功的捕手，都在這條《冠軍之路》償得夙願。

以獲得艾美獎肯定的Netflix紀錄片系列《逆轉勝：2004波士頓紅襪傳奇之役》為例，主軸固然是紅襪在2004年美聯冠軍賽0比3落後下的絕地逆轉，背後更有淘汰世仇洋基、打破86年無冕「貝比魯斯魔咒」的非凡意義，比起短期比賽勝負，用運動文化底蘊鋪陳的紀錄片，才能讓觀眾看得蕩氣迴腸。

此外，12強奪冠雖令國人振奮，但1年來幾場關鍵戰不斷重播，過程與細節球迷早已倒背如流，紀錄片必須提供更多幕後祕辛。這一點，製作團隊特別遠赴美國，拍攝了12強中僅有的兩位旅外好手，也是投打功臣的林昱珉、林家正在小聯盟打拚的點滴。

這支紀錄片訪談近70位受訪者，既然冠軍之路也是勝日之路，製作團隊也赴日到陳傑憲、張奕念高中的岡山、福岡取材，其中曾在日職發展受挫的張奕尤其勵志，中華隊老大哥陳冠宇觀影後就說對這段特別有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動！」