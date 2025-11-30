棒球》冠軍爭霸觀眾創新高 平鎮高中8度封王

中國信託商業銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，212支參賽隊伍經過逾1個月激戰，30日冠軍賽於新北市新莊棒球場舉行，由桃園市平鎮高中對戰宜蘭縣羅東高工，現場湧入逾5000名觀眾，創下冠軍賽13年來進場人數最高紀錄。

此役雙方有來有往，面對7屆冠軍平鎮高中，羅東高工展現絕佳韌性，最終雖1比4落敗，仍寫下隊史最佳成績，平鎮高中勇奪校史第8冠，本屆女子組賽事由臺北市士林高商摘下后冠。

平鎮高中及羅東高工即將參加12月25至27日中信盃臺日高中棒球對抗賽，代表臺灣於新莊棒球場迎戰北海道及九州兩支日本甲子園聯隊，上演「黑豹旗vs.甲子園」熱血戲碼。

中信盃黑豹旗閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、中華民國棒球協會副理事長趙士強及中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑共同出席。

趙士強表示，辜仲諒理事長特別邀請兩位日本著名資深教練，12月16日來臺替黑豹旗教練教育訓練，學習新技術和觀念，黑豹旗冠亞軍也將與日本球隊比賽，不論是教練還是球員，都能進行國際交流。

為了向長期奉獻棒球的幕後推手致敬，中信盃黑豹旗自2022年起設立「黑豹獎」，今年由各校推薦人選，經中華棒協評審團遴選，今年由國立羅東高中教練吳世雄、臺中市霧峰農工教練林裕傑、國立臺南一中校長廖財固及教練蘇志芳獲獎。

蘇志芳在10年前接任臺南一中社團教練，以鼓勵代替責備，讓臺南一中棒球隊像是一個溫暖的大家庭，兩年前蘇教練不幸罹患癌症接受化療，球隊孩子為了陪伴化療掉髮的教練，以輸球為理由也剃了光頭，球隊孩子成了蘇教練對抗病魔的動力。

吳世雄小時候因為跑船的父親帶回一組棒球玩具，開啟了自己與棒球的不解之緣，雖非科班出身，但憑藉對棒球的熱情，帶領羅東高中連12年征戰中信盃黑豹旗，他也勉勵孩子莫忘初衷，注重品德及課業，才能快樂打棒球。

林裕傑透露，當年因學校反對沒能出賽，但黑豹旗就像讓金龍旗「復活」，也讓他在孩子身上尋回了曾經丟失的夢想，不只自己無償帶隊，更找上多位霧峰農工學長贊助經費，「社團打黑豹旗重點不在贏球，而是長大後要懂得感恩，回饋曾經幫助自己的人。」