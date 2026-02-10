棒球》前進洛杉磯奧運只有兩條路 台灣須在12強「擊敗日韓」才有望直通

世界棒壘球總會（WBSC）於10日正式公布2028年洛杉磯奧運棒球資格賽制，經國際奧會（IOC）核准，奧運棒球項目將維持6隊規模。

扣除地主國美國隊自動取得的一席資格，全球勁旅將透過三項大賽爭奪僅存的5張門票。對於台灣，想要重返暌違20年的奧運殿堂，這條路充滿挑戰，且只有兩條路徑可行。

經典賽雖強碰 但亞洲球隊無法藉此晉級

根據WBSC公布的規則，通往洛杉磯奧運的第一站是2026年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。然而，這項賽事釋出的2張奧運門票，明確規定僅保留給「排名最高的2支美洲球隊」（扣除美國）。

廣告 廣告

這意味著，即便台灣在2026經典賽中殺入決賽甚至奪冠，也無法透過此賽事提前取得奧運資格。對於亞洲球隊來說，經典賽將回歸為榮譽之戰，真正的奧運資格殊死戰將延後至2027年。

決戰2027年12強賽 目標鎖定「亞洲第一」

台灣最關鍵、也是最直接的晉級機會，將落在2027年11月舉辦的世界棒球12強賽（Premier12）。

該屆賽事將首度擴編至16隊規模，並釋出2張奧運門票，分別給予「亞洲區排名最高」以及「歐洲或大洋洲區排名最高」的隊伍。

換言之，台灣若想直通洛杉磯，必須在該屆12強賽事中取得比日本、南韓等亞洲強權更好的名次。這代表台灣必須在賽場上擊敗日韓，或是在排名上超越對手，搶下這唯一的「亞洲第一」席次，才能避免落入最後的資格賽泥淖。

最後的窄門：2028年六搶一最終資格賽

若台灣在12強賽失利，最後的機會將是預計於2028年3月前舉行的「最終資格賽」。

這場賽事將由6支球隊參加，參賽隊伍包括最近一屆亞錦賽、歐錦賽的前兩名，以及非錦賽、大洋洲錦標賽的冠軍，以上皆限尚未取得資格者，6支洲際勁旅將爭奪最後僅存的1張奧運門票，容錯率極低。

睽違20年的奧運夢 名單限制24人

台灣上一次出現在奧運棒球賽場已是2008年北京奧運，隨後倫敦、里約奧運取消棒球項目，2020東京奧運則因疫情，放棄參加資格賽而缺席。

針對2028洛杉磯奧運，WBSC也同步確認代表隊名單上限為24人，且參賽選手必須在比賽當年度年滿18歲。