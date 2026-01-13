棒球》台灣驕傲 辜仲諒慰勞各級棒球隊

台灣棒球去年於各級國際賽斬獲1金、4銀、1銅，中華棒協理事長辜仲諒11日特別設宴感謝中華隊努力為國爭光，現場的球員與教練爭相與台灣棒壇大家長合照留念，場面溫馨熱絡。剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。

「你們是台灣的驕傲！」辜仲諒勉勵各級中華隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，也特別鼓勵U15中華隊小球員堅持棒球路，成為台灣棒球的中流砥柱，未來入選U18國手，「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演中華隊最強後盾，共同朝世界排名第1的目標邁進。

廣告 廣告

辜仲諒也提及「世界全壘打王」王貞治先生的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

各級中華隊去年囊括U15亞洲盃棒球賽冠軍、U18世界盃棒球賽季軍、亞洲棒球錦標賽亞軍、亞洲盃女子棒球錦標賽亞軍，以及五人制棒球亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，讓台灣棒球排名目前穩居世界第2。

辜仲諒長期關心各級台灣棒球發展，國際賽後都會自掏腰包請中華隊大啖燒肉、牛排，歲末年終亦不忘慰勞教練、選手與後勤團隊一年來的付出與努力，於上周日舉行「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，邀請U15亞洲盃、五人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊全體成員，以及棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂。

去年亞錦賽教頭、今年名古屋亞運也將執掌中華隊兵符的湯登凱，感謝辜仲諒長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓中華隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇。他也說，以前國際賽較少人關心，但辜仲諒總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。