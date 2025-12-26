棒球》城島喜納耶誕禮 經典賽開綠燈

福岡軟銀鷹CBO城島健司（左）為徐若熙（右）穿上球衣。（范揚光攝）

日職冠軍福岡軟銀鷹26日為台灣強投徐若熙舉辦加盟記者會，球團CBO城島健司稱讚徐的加入宛如耶誕禮物，也支持他明春經典賽為台灣出征。未來軟銀希望透過其世界頂級的運科與教練團，幫助徐若熙達到頂點與天花板，朝世界級的投手邁進，但明年一開始不會讓他衝得太快。

「歡迎若熙加入軟銀大家庭，他擁有非常好的才能，是軟銀今年非常好的耶誕禮物。」城島表示，徐若熙現在已是非常好的投手，軟銀希望幫助他持續成長，但明年還有經典賽，不會讓他一開始衝得太快，先適應日本環境，「希望幾年後，若熙在日本可以成為頂級的選手，我很期待！」

徐若熙成為軟銀鷹隊史首位穿上18號王牌球衣的外籍球員，城島健司透露這個決定沒有花太多時間，對其看重與期待可見一斑。至於經典賽，城島表示若被中華隊選到，是很榮幸的事，軟銀球團不會攔阻，「也很希望他能去打。」

軟銀此前已邀請徐若熙到福岡參觀主場與訓練基地，並請出榮譽會長「全壘打王」王貞治餐敘力邀。王貞治昨也透過公開信越洋歡迎徐若熙加盟，「徐投手在台灣的傑出表現是有目共睹、備受肯定的。徐投手如今已是鷹隊的一員。為了能在明年一同慶祝日本一連霸，請在這個休賽季做好萬全的心理準備。」

味全龍把王牌投手「嫁」到日本，「三董」魏應充感謝軟銀鷹願意讓徐若熙在亞洲的棒球殿堂更上層樓，強調不是做買賣，雙方簽訂了3年的合作協議，將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作關係。