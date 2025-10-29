棒球》徐若熙提旅外申請 身價拚新高
中職季外自由市場29日正式開啟，味全龍王牌投手徐若熙也在味全龍球團的支持與祝福下，成為歷來第10位宣布行使旅外球員權利的好手。相對於過去循此成功旅外的王柏融、古林睿煬，最終都加盟日職的北海道日本火腿鬥士隊，被美、日球團鎖定的徐若熙有機會開啟新頁。
「高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。」徐若熙29日聲明表示，進入職棒受傷病困擾，很幸運自己在味全龍隊的支持下，克服所有困難持續進步。
徐若熙說，今年中職賽季之前，很多人都說他將有旅外資格，原本他並不篤定，幸好這一季學會如何在狀況不好時投球、調整應付不同的身體狀況，「現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。」接下來談約就交給球團與經紀公司，「無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。」
現年24歲的徐若熙在味全龍2020年重返中職一軍舞台時，就以直逼160公里的極品速球與刁鑽的指叉變速球驚豔各界，卻也在2022年動了生涯第3次手肘手術。今年初他先成為中華隊搶下經典賽門票的功臣，中職賽季則在球團保護下先發19場，繳出漂亮的2.05自責分率。
王柏融2018年以總額400萬美元的3年合約加盟日本火腿，成為中職成功行使旅外權利的先驅者，去年古林睿煬則以3年總額170萬美元加入火腿。徐若熙如果能加入火腿以外的球隊，甚至一舉旅美，都將開啟中職新頁，身價紀錄也不在話下。
中職29日也公布年度最佳九人暨指定打擊獎（如附表），在台灣大賽爭霸的樂天桃猿、中信兄弟各3人上榜最多，上下半季都墊底的富邦悍將則是唯一名落孫山的球團。
其他人也在看
中職／確定行使旅外資格！味全龍王牌徐若熙發聲了
中職／確定行使旅外資格！味全龍王牌徐若熙發聲了EBC東森新聞 ・ 1 天前
樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠
（中央社記者葉臻桃園29日電）中華職棒樂天桃猿在總冠軍賽（台灣大賽）奪冠。桃園市長張善政今天表示，為慶祝奪冠，將於11月2日舉辦封王遊行，全市運動中心也將於11月3日、4日開放游泳池與健身房免費入場。中央社 ・ 1 天前
中職最佳9人暨指定打擊 江坤宇游擊5連霸寫紀錄
（中央社記者陳容琛台北29日電）中華職棒今天公布年度最佳9人暨最佳指定打擊獎項，共有5名選手首度獲得肯定，中信兄弟內野手江坤宇則締造最佳游擊手5連霸，寫下中職史上游擊手第1人紀錄。中央社 ・ 1 天前
棒球》桃市府慶樂天奪冠 11月2日封王遊行
樂天桃猿奪下2025中華職棒台灣大賽總冠軍，這是樂天接手後的首座冠軍、隊史第8冠，桃園市長張善政29日表示，市府將與球團於11月2日合作舉辦「封王遊行活動」，讓球迷近距離接觸球員、簽名、拍照，一同分享冠軍榮耀，也將在市府頂樓升起樂天桃猿隊旗，展現力挺在地球隊精神。中時新聞網 ・ 1 天前
富邦長春公開賽10/29老淡水球場重磅開打 泰國名將托馬倫手握兩張王牌尋求二連霸 將面對同胞馬山與三屆冠軍呂文德等國內外高手強力挑戰
台灣規模最大、歷史最悠久的職業長春高球賽--富邦長春公開賽，明(29)日將在老淡水球場重磅開打，今年除了總獎金加碼至台幣680萬元(一般長春組600萬元；超級長春組80萬元)，TS普羅國際行銷 ・ 1 天前
中職／「龍之子」徐若熙將宣告旅外FA 林安可是否跟進也備受矚目
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導中華職棒即將公布取得自由球員（FA）權利的選手名單，對此，在本季已經備受美、日職球團關注的味全龍投手「龍之子」徐若熙...FTNN新聞網 ・ 1 天前
富邦長春公開賽首輪馬山、馬瑪與張連偉並轡領先群雄 衛冕冠軍托馬倫與台灣好手周宏男一桿之差緊追在後
總獎金加碼至新台幣680萬元(一般長春組600萬元；超級長春組80萬元)的富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，去年與前年本場比賽分列第二的泰國名將馬山(Prayad Marksaen普羅國際行銷 ・ 1 天前
MLB／連兩天第7局登板放火 道奇老將崔能：辛苦的是大谷翔平
道奇隊37歲牛棚投手崔能（Blake Treinen）今天7局上再度登板，他還是沒有封鎖住藍鳥隊打線，被敲2支安打，只抓到1個出局數，最終道奇以2：6輸球。 大谷翔平前6局投完只失2分，第7局續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍娛樂星聞 ・ 1 天前
TPBL》海神力求反彈 主場5連戰推多項活動
TPBL高雄全家海神29日晚間在主場高雄巨蛋迎戰福爾摩沙夢想家，上季在總冠軍賽鎩羽的海神目前2勝2敗第4，陣中球員蘇文儒鼓勵團隊秉持奮戰精神，在後續賽程反彈。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》小葛炮轟大谷 藍鳥扳平戰局
藍鳥前一晚扼腕輸掉18局的惡戰，29日必須在世界大賽G4重振士氣，看板球星小葛瑞洛也挺身而出，趁著大谷翔平在短暫休息下無法完全展現「二刀流」威力，小葛3局上揮出逆轉兩分炮，藍鳥打線也在7局上打退「投手大谷」，最終以6比2氣走道奇，將世界大賽扳成2平。中時新聞網 ・ 1 天前
富邦悍將與日職合作 林哲瑄轉任教練先到火腿二軍秋訓見習
今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，明年球季將轉任悍將教練團成員，悍將球團與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作，...夠棒網 ・ 1 天前
半獸人PLG首秀！賽後透過文字受訪 破兩千球迷見證雙十表現
前NBA球星半獸人（Kenneth Faried）今（29）日完成來台首秀，代表台鋼獵鷹作客對戰衛冕軍桃園領航猿，雖以89比101落敗，但他個人繳出12分、12籃板的雙十成績。此役吸引2110名球迷進場，賽後因趕高鐵未受訪，半獸人透過文字表示，自己仍在適應裁判與比賽風格，並強調會持續檢討影片、爭取下一戰更佳表現。鏡報 ・ 1 天前
高爾夫》連續兩年馬來西亞屈居第二，提蒂卡渴望更上層樓
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】來自泰國的當今世界球后Jeeno Thitikul（吉諾‧提蒂卡）顯然不太擅常贏球，最近三年來已經在全球各地九度屈居第二，僅僅拿羅開Golf 頻道 ・ 20 小時前
中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
論壇中心／郭芳瑜報導台中非洲豬瘟疫調隔了七天終於出爐，市府推說是因為豬農疫調不精確，但最新疫調查出，養豬協會在10月11日即通報動保處，說有20豬隻死亡。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前告訴大家的是10月14日動保處有去關心，結果隔了這麼多天的正式版本又往前推三天。民視 ・ 23 小時前
中職球員旅外有望＋1 統一獅領隊證實：林安可已向球團表達意願
中職今（29日）公布自由球員名單，其中達A級共計21人，而味全龍強投「龍之子」徐若熙也確定行使旅外自由球員權利圓夢，統一獅重砲林安可隨後也被證實，已在日前向球團表達旅外意願，統一獅領隊蘇泰安受訪指出，球團後續會密切注意動態。鏡新聞 ・ 1 天前
PLG／在前NBA球星半獸人面前狂轟「準雙二十」 阿提諾說自己非常尊敬他
PLG桃園璞園領航猿29日在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹，面對新球季坐擁體能勁爆聞名「半獸人」的獵鷹，領航猿展現衛冕軍強大宰制力，多點開花、全員得分，新洋將阿提諾替補出戰更是豪取19分22籃板「準雙二十」的超狂成績，賽後受訪談到跟前NBA球星半獸人對位，阿提諾說自己沒有特別想法，就是想辦法為球隊做出貢獻，但他也知道半獸人過去在NBA有相當棒的經歷，自己也很尊敬他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》林安可想旅外！西武高度鎖定 軟銀加入爭取徐若熙
味全龍王牌徐若熙宣布旅外，獲得美日職多支球團高度關注，最新傳出日職洋聯豪門軟銀鷹對徐若熙展開調查，預料將引發激烈爭奪戰。另外，同樣有高度旅外意願的統一獅外野手林安可也獲得日職西武獅關注，但目前林安可尚未行使海外FA權利，後續發展仍待進一步觀察。中時新聞網 ・ 19 小時前
坣娜不敵紅斑性狼瘡病逝 港星周海媚、天后賽琳娜、藝人山豬都受苦纏鬥
曾以〈奢求〉〈自由〉等經典歌曲紅遍華語樂壇的女歌手坣娜（本名蔡宜樺），驚傳因紅斑性狼瘡（SLE）復發，於10月16日病逝，享年59歲，據傳追思會將於12月15日舉行。鏡報 ・ 1 天前
【風象星座運勢】10/30 天秤座踏實努力、水瓶座實事求是、雙子座避免判斷錯誤
★天秤座：為娛樂、冒險、戀愛、小孩破財，須管理投資風險。踏實努力成功。 ★水瓶座：容易和主管、父母或權威人士摩擦，宜實事求是。可能有意外邀約。 ★雙子座：容易有意外機會敲門。避免過度樂觀而判斷錯誤，或把話說得太早。太報 ・ 21 小時前