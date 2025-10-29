棒球》徐若熙提旅外申請 身價拚新高

中職季外自由市場29日正式開啟，味全龍王牌投手徐若熙也在味全龍球團的支持與祝福下，成為歷來第10位宣布行使旅外球員權利的好手。相對於過去循此成功旅外的王柏融、古林睿煬，最終都加盟日職的北海道日本火腿鬥士隊，被美、日球團鎖定的徐若熙有機會開啟新頁。

「高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。」徐若熙29日聲明表示，進入職棒受傷病困擾，很幸運自己在味全龍隊的支持下，克服所有困難持續進步。

徐若熙說，今年中職賽季之前，很多人都說他將有旅外資格，原本他並不篤定，幸好這一季學會如何在狀況不好時投球、調整應付不同的身體狀況，「現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。」接下來談約就交給球團與經紀公司，「無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。」

現年24歲的徐若熙在味全龍2020年重返中職一軍舞台時，就以直逼160公里的極品速球與刁鑽的指叉變速球驚豔各界，卻也在2022年動了生涯第3次手肘手術。今年初他先成為中華隊搶下經典賽門票的功臣，中職賽季則在球團保護下先發19場，繳出漂亮的2.05自責分率。

王柏融2018年以總額400萬美元的3年合約加盟日本火腿，成為中職成功行使旅外權利的先驅者，去年古林睿煬則以3年總額170萬美元加入火腿。徐若熙如果能加入火腿以外的球隊，甚至一舉旅美，都將開啟中職新頁，身價紀錄也不在話下。

中職29日也公布年度最佳九人暨指定打擊獎（如附表），在台灣大賽爭霸的樂天桃猿、中信兄弟各3人上榜最多，上下半季都墊底的富邦悍將則是唯一名落孫山的球團。