棒球》披軟銀戰袍 徐若熙 要投出18號的價值

徐若熙加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊儀式26日舉行，並展示背號18號的球衣。（范揚光攝）

「龍之子」徐若熙被認為是台灣最有條件挑戰大聯盟的王牌投手，但在做好完整準備之前，日職冠軍福岡軟銀鷹隊成為他「更上層樓」的最佳選擇。在母校平鎮高中、母隊味全龍與中職的祝福下，徐若熙26日在加盟記者會穿上象徵王牌投手的18號球衣，承諾全力以赴「成為最好的投手」，再伺機挑戰大聯盟。

「我是福岡軟銀鷹隊徐若熙，」徐若熙在記者會上形容，穿上18號球衣像是種責任，提醒自己時時刻刻都要戰戰兢兢，「穿上它就要想盡辦法把自己所有最好的一面表現出來，讓大家看其實台灣人也有資格在日本穿上這件球衣。我會盡全力爭取先發輪值，盡全力幫球隊拿下每一場比賽。」

25歲的徐若熙今年底提交旅外FA申請，軟銀鷹GM三笠衫彥在記者會先感謝徐若熙，在美國與多支日本球隊中選擇了軟銀，雙方簽下3年合約。雖然簽約細節球團不方便透露，但據了解合約總值最高可達1500萬美元，創下中職球員旅外最高身價紀錄。

軟銀鷹CBO城島健司今年多次來台觀察徐若熙，味全龍總教練葉君璋也說，大概半年前就聽愛徒透露想去軟銀的心聲。徐若熙則說，屬意軟銀是想去台灣球員比較少的地方，「有點想強迫自己趕快適應這個團隊。」在看過福岡的醫療環境、主場訓練設施、對球員的照顧後，跟家人做出了決定。

「當然如果有機會的話，還是會想往更高的殿堂去挑戰。」徐若熙不諱言仍有挑戰大聯盟的夢想，但這次沒有直接赴美，第一考量是家庭跟小朋友，先就近到日職發展，「這段期間還是要把自己的身體素質跟比賽經驗提升，有沒有機會等到時候再決定。」

徐若熙表示，辦完簽證等球團通知就可以赴日報到，比他早一年旅外的平鎮學長古林睿煬有傳訊息祝賀，也提醒他日本環境雖好但競爭力也高，要盡快去適應節奏。至於最想對決的日職打者，除了萬波中正就是加入西武獅的前統一獅強打林安可，「畢竟安可打了我兩支全壘打，我想驗收自己這半年有沒有成長。」