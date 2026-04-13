棒球》拚棒球外交 辜仲諒會長接見菲要角

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力拚棒球外交，發揮臺灣棒球影響力！亞洲棒球總會會長辜仲諒10日接見菲律賓體委會主席格雷戈里歐一行人，洽談亞洲大聯盟規劃，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來臺訓練，促進臺菲體育交流。

亞洲棒總上半年執行委員會5月下旬將於菲律賓馬尼拉登場，菲律賓體委會主席格雷戈里歐、執行長索尼多、國家體育學院執行長狄亞茲、菲律賓棒球協會副會長狄卡斯卓，以及秘書長阿桑西恩4月特別專程訪臺，考察臺灣棒球發展經驗。

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格雷戈里歐提到，菲律賓於1950年代有非常好的棒球基礎與成績，馬尼拉舉辦第一屆的亞洲棒球錦標賽還拿到冠軍，這次前來臺灣希望借助中華棒協在技術人員及球場專業經驗，參訪臺灣各地包括新莊、河濱公園及青年公園等社區棒球場。

近期全球地緣政治不平靜，西亞、南海局勢持續緊張，辜仲諒強調，透過區域棒球交流，有助消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，促進區域和平穩定。他並指出，亞洲人口龐大極具市場潛力，棒球熱潮從傳統東北亞的日本、臺灣、韓國，逐漸拓展至東南亞的泰國、越南，甚至是西亞的沙烏地阿拉伯亦表達高度興趣，亞洲大聯盟有機會成為世界第一的棒球市場。

辜仲諒近年積極推展棒球外交，繼去年安排泰國國家隊來臺移訓、以亞洲棒總會長暨中華棒協理事長身分連任當選世界棒壘球總會執行副會長後，持續扮演亞洲棒球領頭羊，5月將於菲律賓馬尼拉舉行的亞洲棒總執委會，並將持續討論棒球在亞洲實質發展的議題。