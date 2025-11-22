棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅
台灣重砲外野手林安可旅日進度備受關注。統一獅日前公告由日職埼玉西武獅取得林安可的「合約交涉權」，雙方將進入正式議約程序。
林安可本季在中職表現突出，繳出打擊率.318、23支全壘打、73分打點的成績，曾在2020年拿下全壘打王、打點王與新人王。
《日刊スポーツ》報導指出，林安可在提出旅外申請後，由握有優先交涉權的西武取得權利，預計將在規定期限內展開合約洽談。
日媒分析，西武隊近年火力不足，本季團隊打擊率僅在聯盟後段，因此對具備長打能力的林安可相當重視。
另一方面，《スポニチアネックス》22日凌晨刊出報導，指出西武與林安可「已達成契約合意」。不過，目前球團尚未發布正式公告，細節仍待官方確認。
目前可確定的是，西武獅已依制度取得對林安可的合約交涉權，雙方已展開往來；至於是否已完成簽約，仍以球團正式公告為準。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
快訊／中職震撼彈！黃子鵬重磅加盟台鋼雄鷹 薪資曝光
WBC／中華隊43人名單出爐！備戰時程曝光
MLB／搶徐若熙？美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」
其他人也在看
賓賓哥爭議不斷 遭控「假公益、真斂財」新北市府將調查
網紅「賓賓哥」日前未受邀進入台中某國中直播，引發爭議後，又遭前立委王婉諭指控「假公益、真斂財」，疑似非法勸募，對此，衛福部已發函其公司所在地的新北市政府，新北市社會局則表示，待收到公文後將依法調查。鏡新聞 ・ 15 小時前
龍蝦爪畸形 精準醫療終結罕病遺傳
單基因突變疾病，不再決定下一代的命運，一對美籍李姓夫妻，因為先生罹患罕見的遺傳疾病，"EEC綜合症"，名為「外胚層發育不良症」，父母其中一方如果帶有此疾病，有50%會遺傳給下一代。台北醫學大學附設...大愛電視 ・ 1 天前
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡EBC東森新聞 ・ 2 小時前
從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看
福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透自由時報 ・ 4 小時前
觀影「大濛」挺本土！賴清德：大家有沒有注意到台南人周子瑜要回來了
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影「大濛」以白色恐怖為背景入圍11項大獎，賴清德總統21日晚間特地到電影院觀影，表達對國...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
新北警21日晚間啟動威力路檢 全面打擊毒駕
(記者謝政儒綜合報導)為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署(20)日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於本(11)月2...自立晚報 ・ 10 小時前
台股暴跌近千點，上車還下車？阮慕驊曝輝達利多不漲訊號：腳步要放慢
台股11月份投資人心情如坐雲霄飛車，14日大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉近700點，兩個交易共計重挫近1200點；而後AI晶片霸主輝達（Nvidia）發布雙雙超乎市場預期的財報及財測後，台股20日狂漲846.24點，未料今（21）日盤中一度重挫達到970點，逼近千點。對此，財經專家阮慕驊連發兩篇貼文提出分析，表示市場趨勢和方向告訴了大家得面對......風傳媒 ・ 21 小時前
聽奧》羽球女將沈彥汝單日連戰單、雙打 個人金牌戰惜負上屆金牌奪1銀
2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧），中華代表團今(21)日靠著羽球好手沈彥汝在女子單打再進帳1面銀牌，總計中華隊至今已摘下3銀4銅，總獎牌數可進前12強，但可惜都還未能摘下金牌，目前在總獎牌榜只能名列第23。我國羽球隊第一女單沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午四強準決賽撐過三局苦戰，以15:21、21:13、22:20戰勝人高馬大的奧地利選手Katrin Neudolt晉級；休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙四強賽，再次經歷三局大戰，以12:21、21:16、14:21惜敗中國組合江佳蕾/張恒艷，落入銅牌戰。女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自韓國的Min Kyeong PARK，首局以13:21失守，次局彥汝以21:16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12:21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對韓國組合Soyeong LEE/Min Kyeong PARK的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18:21、13:21無緣再添獎牌；彥汝賽後感性地表示，自己麗台運動報 ・ 14 小時前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 5 小時前
鄭麗文不敢懲處何鷹鷺？國民黨駁斥：非事實
[NOWnews今日新聞]國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分，但國民黨副主席李乾龍20日卻宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
《金融》全支付盜刷案報告提交…39案誤信釣魚網站
【時報-台北電】針對外界關注的全支付盜刷案，金管會銀行局副局長張嘉魁20日指出，全支付已經於6日通報重大偶發事件，並於17日提交報告。全支付通報目前有二大態樣，一種是「爭議款項」，為特約機構出現多筆扣款，經查為特約機構發起多次扣款通知的疏漏，全支付確認後，已請特約商店將款項返還給消費者，目前僅有1件，並處理完成。 另一種是「詐騙」，主要是詐騙集團是假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件，全支付已經在10月31日通報165反詐騙專線後，阻斷連結，目前相關案件有39件。 但，這部分是消費者登入APP後，並重新綁定銀行端的帳戶或信用卡，銀行的身分確認也都給了釣魚網站，這部分是消費者沒有善盡使用者保管義務，「誤信」了有釣魚網站的郵件。 金管會官員指出，這次詐騙集團針對不特定人隨機寄送附有釣魚網站電子郵件，甚至有部分不是全支付的客戶也收到通知系統要更新。另外，因全支付開業以來積極推廣，可能是這個原因讓詐騙集團假冒全支付名義詐騙。 針對相關問題，全支付也利用APP推播等各種方式提醒消費者要做好防詐，也持續網頁監控。 張嘉魁強調，未來會持續提醒業者要在日常防詐過程中，要灌輸消費者時報資訊 ・ 1 天前
民代集結民力催生！ 首屆左岸竹東櫻花馬明年3/1誕生
每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點，在縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松，從4K到全馬共分4組，跑友可沿著櫻花大道奔跑，全程平路，路跑前晩（2月28日）還有選手之夜，活動上線兩天就吸引近500人報名。自由時報 ・ 3 小時前
軍人緩刑被撤銷 翻案成功原因曝光
屏東石姓男子在緩刑期間，自願入伍從軍，後因另涉恐嚇案遭處易科刑，緩刑因而被撤銷，他不服提起抗告，高等法院高雄分院認為他觸犯恐嚇罪時間點，前案尚未繫屬法院，之後3年未再犯，認定緩刑已產生警惕效果，地院撤銷裁定不當，並直接駁回檢方聲請撤銷緩刑而定案，相當罕見。自由時報 ・ 5 小時前
賓賓哥校園直播惹怒校方喊告！態度轉彎「鞠躬道歉」還原內情
網紅「賓賓哥」昨受邀到台中市一所國中演講，卻在未經同意的情況下直播學生畫面，引發校方強烈不滿。賓賓哥原本還火大開罵校方， 如今態度大反轉、鞠躬道歉了。賓賓哥發出長篇聲明道歉，經紀公司回應：「因為友人刻意隱瞞，賓賓哥並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於後續校方要自由時報 ・ 1 天前
台美協議快拍板？傳台灣投資美國4千億美元 半導體情況受矚
日前英國《金融時報》報導指出，台美協議即將拍板並會在近期公布，台灣將承諾在美投資約4千億美元，這也包含台積電已經承諾要投入亞利桑那州打造晶圓廠和先進封裝廠的1650億美元。鏡報 ・ 14 小時前
以空襲加薩傷亡慘重 停火協議搖搖欲墜
記者賴名倫／綜合報導 卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，以色列空軍19日起空襲加薩地區，釀成嚴重傷亡；儘管武裝組織哈瑪斯批評此舉宛若「屠殺」，不青年日報 ・ 12 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
NPB》凌晨重磅！西武獅確定簽下「混血王子」林安可
根據日本媒體《Sponichi Annex》凌晨「重磅」報導指稱，日本職棒琦玉西武獅已於21日與統一緯來體育台 ・ 9 小時前
MLB》大谷翔平與Aaron Judge獎盃櫃對決 球迷稱兩人等級完全不一樣
MLB美國職棒大聯盟年度最有價值球員，國聯及美聯分別由洛杉磯道奇大谷翔平和紐約洋基Aaron Judge獲得。然而，MLB官方X帳號公開了一張圖片，整理兩位棒球界代表性球星至今所獲得的MVP等頭銜。這張圖片也引發當地球迷討論，指出兩人之間的「差距」。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手
味全龍25歲王牌投手徐若熙上月29日正式行使旅外球員資格，動向備受各界矚目，據專門報導磯道奇消息的《Dodgers Nation》近日撰文指出，道奇正鎖定國際自由球員市場的頂尖大物，該文點名的台灣投手可能正是徐若熙。中天新聞網 ・ 1 天前