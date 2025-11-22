棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅

台灣重砲外野手林安可。（圖／東森新聞）





台灣重砲外野手林安可旅日進度備受關注。統一獅日前公告由日職埼玉西武獅取得林安可的「合約交涉權」，雙方將進入正式議約程序。

林安可本季在中職表現突出，繳出打擊率.318、23支全壘打、73分打點的成績，曾在2020年拿下全壘打王、打點王與新人王。

《日刊スポーツ》報導指出，林安可在提出旅外申請後，由握有優先交涉權的西武取得權利，預計將在規定期限內展開合約洽談。

日媒分析，西武隊近年火力不足，本季團隊打擊率僅在聯盟後段，因此對具備長打能力的林安可相當重視。

廣告 廣告

另一方面，《スポニチアネックス》22日凌晨刊出報導，指出西武與林安可「已達成契約合意」。不過，目前球團尚未發布正式公告，細節仍待官方確認。

目前可確定的是，西武獅已依制度取得對林安可的合約交涉權，雙方已展開往來；至於是否已完成簽約，仍以球團正式公告為準。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／中職震撼彈！黃子鵬重磅加盟台鋼雄鷹 薪資曝光

WBC／中華隊43人名單出爐！備戰時程曝光

MLB／搶徐若熙？美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

