棒球》林昱珉不怕挨打 陳柏毓不想後悔
「玉米」林昱珉是中華隊去年稱霸12強的王牌投手，陳柏毓今年初則於經典賽資格賽做出貢獻，兩位旅美強投都有強烈意願參加經典賽，在職業賽場也各有挑戰。林昱珉今年在首個3A完整賽季表現起伏，自責分率高達6.64；陳柏毓則在9月中升上海盜3A，離大聯盟目標只差一步。
林昱珉今年在響尾蛇3A戰績5勝7敗，先發23場卻有10場至少丟4分責失，包括8月連3場6責失。玉米表示，所在的太平洋岸聯盟比較偏向打者聯盟，自己可能也有些微受到電子好球帶比較小的影響，表現起伏較大，「真的是有一段時間滿低潮的。」
技術層面，林昱珉希望提升自己的控球穩定度，勇敢去搶前兩顆好球，不要球數總是落後，心理層面他也請教很多有大聯盟經歷的資深選手。「我覺得心態真的很重要，你可能第1局失個5分，今天沒辦法有場優質先發，但假如後面4局能不失分，投完5局，那就是很好的調整。」
陳柏毓今年在海盜2A出賽26場，5月下旬曾上3A先發1場，繳出5局無失分好投，9月再於3A登板2場，共投8.2局僅失1分。眼看大聯盟目標就差最後一步，不過旅美5年的陳柏毓並未被海盜放入40人保護名單，本月在「規則五」選秀也可能被他隊挑走。
「我現在在3A，很接近了，當然希望明年可以讓自己狀況達到最好，能上大聯盟。」陳柏毓說，一路走來滿辛苦的，不知道結果會怎麼樣，「但至少我盡全力了，不要有那種後悔的感覺。」
