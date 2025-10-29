棒球》桃市府慶樂天奪冠 11月2日封王遊行

樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍，桃園市長張善政（右四）29日宣布將於11月2日舉辦封王遊行，並在市府頂樓升起隊旗，共享奪冠榮耀。（姜霏攝）

樂天桃猿奪下2025中華職棒台灣大賽總冠軍，這是樂天接手後的首座冠軍、隊史第8冠，桃園市長張善政29日表示，市府將與球團於11月2日合作舉辦「封王遊行活動」，讓球迷近距離接觸球員、簽名、拍照，一同分享冠軍榮耀，也將在市府頂樓升起樂天桃猿隊旗，展現力挺在地球隊精神。

張善政表示，桃猿今年從例行賽到季後賽，即便一路不被看好，仍「從地獄爬起來」，展現永不放棄的韌性。隊長林立帶傷上陣的拚勁，不僅守備亮眼，還多次舉辦團隊烤肉，凝聚隊友向心力，這份團結就是桃猿奪冠的最大關鍵。

林立指出，感謝相信並支持樂天的球迷，有球迷支持及市府資源才能奪下這次冠軍，不是單單只有球員的努力，也希望藉由這次的冠軍，之後有更多資源投入。

張善政說，市府將持續優化樂天球場設施，頂棚改善工程分兩階段進行，第1階段於2026年1至3月球季空檔施工，確保結構安全，第2階段預計投入4500萬元補強與更新，預定明年球季結束後動工，完工後將全面提升觀賽品質。

張善政說，在青埔副球場市府與球團合作整修照明與倒數計時器，預計在明年賽季開打前完成，屆時一、二軍都能在桃園開打，邀請市民進場替桃園在地球隊加油，延續封王熱潮。

桃園市體育局與農業局也推出封王優惠，11月3日至4日全市國民運動中心游泳池與健身房免費入場，「桃園好農」品牌則推出「封王三重優惠」，包括免運、抽3C好禮及好物折扣，讓市民共享奪冠喜悅。