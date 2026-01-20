棒球》經典賽6400萬挺中華隊 免驚卡關

運動部表示組訓與情蒐共補助中華隊的6400萬元，不受總預算卡關影響，圖為運動部長李洋（中）上周出席中華隊開訓。（本報資料照片）

2026世界棒球經典賽3月開打，中華隊15日展開第1階段集訓，為了成為中華隊最強後盾，運動部核定補助組訓經費及情蒐計畫，要讓約6400萬元資源真正到位，且經典賽補助經費的預算來自運動產業發展基金，不受公務預算影響，就等運動部長李洋同意即可動支。

運動部長李洋15日出席經典賽中華隊開訓典禮，也透過臉書粉專表示，這次運動部以「歷屆最高規格」全力支援中華隊備戰經典賽，由中華職棒大聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，加上國訓中心提供完整訓練場地與設施，一起為選手打造最好的競爭條件。

廣告 廣告

這份歷屆最高規格的6400萬元經費，外界擔心是否會因為總預算案被卡而受到影響，運動部政務次長鄭世忠20日說明：「所有國手出國比賽，主要的預算來源是運動產業發展基金，運動產業發展基金跟公務預算不一樣，所以在初審之前，按照我們的機制，是只要部長這邊同意，我們就可以來動支。」

鄭世忠並說：「運動發展基金通常是在年底，才會由黨團協商來做一些管控。換句話說，就是我們對這一次經典賽的組團所需要的經費，目前是沒有受到公務預算審查影響。」

鄭世忠提到，部長已指示他來協助經典賽團隊的後勤、行政方面需求，他不但會一同前往日本東京，也希望中華隊能夠一路打進美國邁阿密複賽、決賽，運動部一定會把團隊需求最大化，來全力照顧好。