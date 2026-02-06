棒球／韓職冠軍隊來了！樂天巨人台南亞太春訓 指導小球員

韓國高人氣職棒樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）今年1月下旬抵達台南展開為期26天的春訓行程。（圖／臺南市政府提供）





韓國高人氣職棒樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）今年1月下旬抵達台南展開為期26天的春訓行程，除備戰新球季，並攜手台南市政府辦理公益棒球講座，回饋台南基層棒球隊。

台南市長黃偉哲今（6）日前往亞太棒球訓練中心，除探班春訓中的樂天巨人棒球隊，也特別前往訓練現場探班，感謝樂天巨人隊提供完整且專業的職業教練陣容，將寶貴的職棒經驗無私分享給台南基層棒球。

今日在亞太成棒副球場正式登場的公益講座，由韓職教練團首席教練姜錫千（강석천 수석 코치）以及牛棚、打擊、守備、投捕等5名專業教練，與南市8所青棒及青少棒學校的教練與球員們近距離交流與實務指導。

市長黃偉哲特別準備能量飲料為教練與球員加油打氣，並與韓國教練團及年輕球員互動交流、關心講座內容。

黃偉哲表示，樂天巨人隊是韓國2025年的總冠軍，感謝他們來台南春訓之餘還撥出時間指導台南年輕球員，今日參加棒球講座的球員以青少棒、青棒為主，希望這些年輕球員跟韓國頂尖的職業球員接觸，能夠讓他們球藝有所進步。

體育局長陳良乾表示，樂天巨人隊是韓國指標性的職業棒球隊，戰績亮眼、培訓體系完整，從教練到球員皆展現世界級水準。

今日共有南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、歸仁國中、金城國中、崇明國中及民德國中等8所國高中教練及球員參加公益棒球教室。許多球員對於能直接接受韓國職業教練指導感到十分振奮。

體育局表示，自2024年南市府與樂天巨人隊簽訂簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方交流成果豐碩。

繼去年春季合作獲得高度肯定後，樂天巨人隊即主動表達再度來台春訓的高度意願，並已連續兩年選擇台南作為春訓基地。球隊對亞太國際棒球訓練中心的場地與設備皆給予高度評價。

體育局指出，台南冬季氣候溫暖穩定、降雨少，非常適合進行戶外棒球訓練；加上亞太國際棒球訓練中心具備完善且多元的訓練空間，球員可依需求分場地進行訓練。

包括於成棒副球場進行打擊練習，以及在51公尺見方且無柱設計的室內投打練習場進行投捕訓練，這些條件都是吸引韓職球隊持續來訪的重要關鍵。

體育局強調，透過國際職棒球隊來台春訓的契機，市府同步行銷亞太國際棒球訓練中心的場地優勢，並引進專業級教練資源，協助培育南市三級棒球人才。

此舉不僅提升台南的國際能見度與城市形象，更為基層棒球注入職業級能量，持續厚植實力，為未來各級賽事爭取佳績奠定基礎。

