棒球／韓職雙雄2度來台！樂天巨人、NC恐龍搶進台南春訓

臺南亞太國際棒球訓練中心已成為炙手可熱的春訓熱門基地。（圖／台南市府提供）





臺南亞太國際棒球訓練中心已成為炙手可熱的春訓熱門基地，在韓國職棒擁有廣大球迷的樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）於1月25日抵臺，NC恐龍隊（NC Dinos）也將於2月8日抵達臺南展開集訓。

亞太棒球場鄰近市區交通便利，臺南冬季陽光宜人，日照時間長，溫溼度適宜，非常適合戶外訓練。春訓期間兩隊分別開設青棒、青少棒公益棒球教室，以及教練指導QA課程，將在棒球場上進行臺韓國際交流。

冬季臺南市氣候舒適，白天體感溫度約在18至23度之間，日間陽光充足，甚少下雨，是進行各種戶外棒球訓練的好天氣。

樂天巨人隊球員抵臺後，隨即展開密集訓練，受益於亞太國際棒球訓練中心完備的場地，球員可分別在不同的場地進行各項必要訓練，在成棒副球場進行打擊練習、室內外投打練習場進行投捕、傳接球等訓練，達成春訓所需的各種訓練要求。

市長黃偉哲表示，繼去年春季的良好合作經驗後，樂天巨人隊及NC恐龍隊今年又再度申請來臺春訓，自2024年市府與樂天巨人隊簽訂簽署合作備忘錄（MOU）後，該隊已連續兩年來臺南訓練。

NC恐龍隊去年9月也積極與市府簽訂契約，同樣連續兩年來台，兩支隊伍對亞太國際棒球訓練中心的場地及設備皆給予高度評價。

目前亞太國際棒球訓練中心春訓預約十分搶手，除優先保留在地球團中華職棒統一獅棒球隊申請外，各球團需於前一年度即早確定日程並完成申請手續，今年就有韓國球團因較晚完成申請手續而向隅。

體育局陳良乾局長指出，依照先前經驗，韓職球團抵台後，皆迅速進入備戰狀態展開集訓，訓練精實且科學，展現職業球隊風範，值得本市各級球隊參考借鑑。

本次春訓期間，樂天巨人安排了2場公益棒球教室，將帶領本市青棒、青少棒校隊及本市城市棒球隊進行扎實的棒球訓練；NC恐龍則安排4場教練指導QA課程，要與本市四級棒球教練進行QA交流。

他說，本市城市棒球隊總教練也於昨（3）日先行帶領教練團及選手至亞太向樂天巨人教練團請益，針對不同國家的棒球文化與技術進行交流，相信一定可以帶給年輕選手們及教練們特別的經驗和收獲。

臺南市政府體育局進一步表示，春訓期間，熱情的球迷朋友不分國籍來現場為球員打氣，希望能一睹球員們的英姿，更有不少本國及韓籍球迷在現場追焦、守候。

但也提醒球迷朋友，展現熱愛棒球的熱情時，請球迷朋友們留意自身安全及隨身物品，也保持國際禮儀，展現良好球迷的風範，讓國內外球團工作人員、球員及教練都能在亞太國際棒球訓練中心全力備戰，一起迎接開季後的精采賽事！

