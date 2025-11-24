棒球》12強奪冠紀錄片 曾豪駒憶追夢

中華隊總教練曾豪駒24日出席台灣世界棒球12強冠軍紀錄片《冠軍之路》記者會。（陳君瑋攝）

2024年世界棒球12強賽中華隊在不被看好的情況下一路過關斬將，最終在東京巨蛋以4比0擊敗強敵日本奪得世界冠軍，激起了全台民眾的熱情，雖然至今已相隔1年，但仍舊歷歷在目。世界棒球12強賽奪冠紀錄片即將在明年1月1日上映，中華隊總教練曾豪駒與中華職棒聯盟會長蔡其昌兩人昨在《冠軍之路》記者會上重談這段心路歷程，並且期許明年經典賽能再次感動國人。

蔡其昌表示，國人喜歡的運動很多，比如籃球、羽球等等，但唯有棒球才真正能凝聚國人士氣，尤其是世界棒球12強賽中華隊在賽前完全不被看好，但在這種低迷氣氛下選手們能發揮不認輸精神，打好每一場比賽，最終在東京帶回總冠軍，這樣的奇蹟之路讓很多看不懂棒球的民眾也開始喜愛棒球，《冠軍之路》讓所有人知道這座冠軍獎盃對台灣社會的意義。

曾豪駒感性說，「從組隊開始就已遭到很多質疑，直至拿到冠軍獎盃的時候，還是感覺好像是實現了一場不真實的夢，感謝所有隊員能夠勇於築夢，攜手成就了這個偉大夢想。看了預告片後真的很感動，棒球凝聚台灣民眾的心，期盼未來可以繼續為台灣棒球努力。」

蔡其昌說：「去年中華隊完成了不可思議的逆襲，明年世界經典賽我們又碰到相同不被看好情況，經典賽確實是比世界12強賽難度更難，但我深信人定勝天，中華隊在全台灣民眾的齊心支持下肯定會打出漂亮勝仗。」