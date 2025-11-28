棒球12強電影選角造型曝！ 網友見定裝照驚呆：像全民大悶鍋
改編台灣在世界12強棒球賽奪冠故事的電影預計明年上映，劇組公布首波主演卡司名單，卻讓球迷評價兩極，還有人虧說好像以前的搞笑模仿秀節目；不過也有網友指出，電影現在情況正好符合當時12強名單公布時，全部人都不看好的情況，搞不好之後也會「逆勢奪冠」。
宋柏緯（右2）飾演陳傑憲；張庭瑚（右3）飾演林家正。圖／台視新聞
電影演員陣容公開亮相，劇組找來宋柏緯飾演台灣隊長陳傑憲；張庭瑚演捕手林家正；陳泰河飾演王牌左投林昱珉，手上刺青高度還原；而胡智強則演出同為左投的陳柏清。
有網友認為選角像是KUSO模仿節目「全民大悶鍋」。圖／翻攝自中華棒協、《絕勝》臉書
不過有網友直言光看定裝照就很尷尬；還有人說，怎麼有點像經典的KUSO模仿節目「全民大悶鍋」；也有人認為，陳傑憲和林昱珉角色都滿像的；甚至有網友表示，「12強電影真實還原」，指出從演員名單公布就在罵，宛如當年12強賽前，大家看到選訓名單時就不看好，但最後還是逆勢奪冠。12強電影開拍再掀滿滿討論，就盼屆時上映，能讓國人好好重溫奪冠感動。
台北、桃園／蔡昀彤、郭致汎、林注強 責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
12強奪冠電影《絕勝》台灣隊長由「他」演 喊超商有陳傑憲的東西都買
亞棒總聲明澄清：中國CPB聯賽無「上海兄弟」
體育精英獎公布！陳傑憲入圍最佳男運動員 12強棒球隊獲頒特別獎
