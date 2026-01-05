棕熊變身溫柔巨人！義大利研究揭2千年演化 1原因讓牠們學會親人

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學網站《IFLScience》報導，以兇猛著稱的棕熊竟然也演化出「溫柔」的一面。義大利費拉拉大學(University of Ferrara)研究團隊近期於期刊《分子生物學與演化》(Molecular Biology and Evolution)發表成果指出，生活在義大利中部的亞平寧棕熊(Apennine brown bear)，在歷經數千年的隔離演化後，基因組已顯現出明顯的溫和化趨勢，這與牠們長期與人類社會密切接觸有關。

隔離2千年 基因篩選出「溫柔」

亞平寧棕熊目前處於極度瀕危狀態，野外僅剩約50隻。研究團隊對12隻棕熊進行基因組定序，並與斯洛伐克及美洲的棕熊族群比對。結果發現，亞平寧棕熊自2000至3000年前(約羅馬帝國時期)就與歐洲其他族群完全隔絕。費拉拉大學學者法布里(Giulia Fabbri)指出，數據顯示該族群在與行為和攻擊性相關的基因上，存在強烈的自然選擇信號。

這項演化關鍵在於人類活動。研究人員分析，2000多年前義大利中部農業快速擴張，森林被砍伐成碎片，迫使棕熊必須在靠近人類社區的環境下生存。在長期接觸中，性格暴戾、具攻擊性的個體較容易與人類發生衝突而被殺害，而性格冷靜、能容忍人類存在的個體則具備更高存活率，進而將其基因傳遞給下一代。

生存機制演化 減少衝突成關鍵

研究人員伯托雷(Giorgio Bertorelle)總結表示，人類與野生動物的互動雖然危險，但有時會促使物種演化出減少衝突的特徵。這意味著即便是深受人類活動干擾的物種，其基因組內也保存了因應環境變遷的獨特變異。然而，這種「親人」的演化並非完全無礙，2025年2月的另一項研究亦發現，該族群存在粒線體基因突變，可能損害細胞的能量產出。

目前亞平寧棕熊仍面臨棲地喪失與近親繁殖的風險。雖然牠們已演化出較溫和的性格，但這項獨特的遺傳特質是否能支撐牠們在當代環境中存續，仍是科學界密切關注的焦點。研究團隊呼籲，保育工作應尊重並保留這些經過千年篩選的基因多樣性，而非輕易透過引入外來個體進行稀釋。

