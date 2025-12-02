棚架承建商展火燃測試拒媒體拍攝 宏福苑大火後掀全港安檢潮

香港宏福苑大火，奪走超過150人性命，引發香港民眾對於棚網安全的擔憂。 (圖／達志影像美聯社)

香港觀塘宏福苑大火造成超過150人死亡後，全港掀起一波對樓宇維修安全的檢視熱潮。媒體在拍攝工程承建商展示棚網阻燃測試時，卻遭到阻擋，僅有居民獲准參與測試。事件發生後，多處正在進行維修的大樓已開始拆除棚架，並加強防火措施，居民也表達對大樓安全的擔憂，希望能盡速進行消防系統檢查，避免類似悲劇再度發生。

香港宏福苑大火，奪走超過150人性命，引發香港民眾對於棚網安全的擔憂。 (圖／達志影像美聯社)

在觀塘安基苑與宏福苑的維修工程中，兩處大樓的顧問公司皆為鴻毅建築師有限公司，而負責棚架工程的偉利建築曾向居民展示棚網是否具有阻燃性。廠商在現場進行示範，測試棚網遇火時是否會燃燒，但媒體被阻止拍攝這個過程，只有居民被允許親自參與測試。

廣告 廣告

在宏福苑發生嚴重火災意外後，沙田穗禾苑等正在進行樓宇維修的大樓已開始拆除外牆棚架及棚網。穗禾苑居民黃先生表示，大維修工程已經進行了兩年，他形容這段時間就像在鬼門關徘徊，如果不是發生這次事件，居民都不知道情況如此嚴重。

面對維修工程尚未結束但棚架需要拆除的問題，穗禾苑業主立案法團主席梁寳玲表示，剩餘的工程可能會改以吊籃方式繼續進行，同時承建商也會加強防火措施。梁寳玲強調，每天早上會要求工人將香菸和打火機交出才能上工，另外也設置了舉報機制，如果任何人包括居民看見在棚上或非指定地方吸煙，舉報者可獲得2000元獎金，而在非指定範圍吸煙的工人則會被請離工地。

除了棚架安全問題外，居民也擔心大廈的消防系統是否能正常運作，希望能盡快安排消防檢查，確保符合相關要求。這場大火不僅造成重大人命傷亡，也燒出了香港居民對大樓安全的普遍憂慮，因為沒有人希望類似的悲劇再度上演。

更多 TVBS 報導

香港大火／楊千嬅照唱挨轟！莫文蔚緊急取消演唱會：為生命祈禱

香港惡火已奪55命！港特首勘災 部分樓層發現生還者

大火燒28小時又救出活口！ 香港75死宏福苑大火全紀錄

香港惡火7棟連環燒！ 至少44死279失聯

