一棟房到小鎮復興運動 桃園溪房子的職人工藝隊

桃園大溪不只是台灣神桌木藝重鎮，也因漆藝傳統聞名，卻受到低價競爭影響，面臨轉型。華視新聞的頂真人物系列報導，帶您來看到大溪女兒陳美霞和先生原本在台北從事廣告設計，卻因熱愛工藝回到家鄉大溪創辦溪房子手作！提供基地舉辦課程，木工、陶藝、金工，還請來日本沈金漆藝大師常駐大溪教學。陳美霞更創建在地品牌凝聚更多桃園的職人，推廣在地風土民情讓在地共生共好。

整排立面牌樓，巴洛克文藝復興風格見證百年洋行商號，走在熟悉的和平老街，大溪女兒陳美霞總想著為家鄉做點什麼，溪房子手作坊(C house)創辦人陳美霞說：「外地讀書回來睡覺休息沒有太多探索，沒有好山沒有好水很無聊，後來在都會區生活一陣子，有生命歷練回到故鄉，因緣際會知道歷史文化，脈絡人文地理才發現，大溪是很豐富的地方，地方有股常被忽略的能量。」

學設計和先生傾心工藝，雙雙辭去台北的廣告工作回家鄉用荒廢閒置的土地，蓋了溪房子創辦手作坊，原本單純享受悠閒慢生活，卻因為提供場地開啟在地共好旅程。

溪房子手作坊(C house)創辦人陳美霞說：「都想說去找台北老師，找最優秀的老師，但是就發現這些人，來到這個地方，就像一個過客不停留，就不會有累積不會有根，意識到應該要做社群，要從地方長出來，開始做地方的串連，甚或扶植哪怕人才沒到位，可以陪伴一起努力成長。」

台灣有滿滿的創作能量國際能見度卻不足，陳美霞打造合作機制，任何手作工藝都能在溪房子專心創作築夢踏實，服裝打樣師Cindy說：「成立品牌投入資金很多，投入不一定會成功，讓我自己獨立創業有點難，我擅長製作就在這塊琢磨，其他就讓別人去發揮。」創意分享空間作為聚點，從大溪擴展到桃園，職人們漸漸匯集，更請來日本工藝大師常駐教學，社區總體營造在國際交流中獲得肯定，陳美霞這才醒悟，總是忘記看見自己的好。

溪房子手作坊(C house)創辦人陳美霞說：「好的事情能在產業上運轉，好的轉動創造好的條件，讓好的人才留得住，留得住才深刻體悟，不是去說服是良性競爭。」累積在地品牌能見度，把在地小農物產和職人手作搬進大賣場量販展出，強化桃園的在地連結，以前做設計是替別人講故事，現在要為夥伴們創造劇本，堅信不藏私才能一起往前進。

