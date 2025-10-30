棠娜最後心願催淚曝光 人生是一趟單程票、苦難不是懲罰而是一場蛻變

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／翻攝自《奢求》MV youtube）

知名藝人坣娜以演員、歌手、瑜珈老師在華人演藝圈佔有一席之地。1987年的戲劇《還君明珠》、還有1995年《奢求》、1996年《自由》兩首歌，至今依然為人熟悉。2025年10月16日，59歲因為胰臟癌過世引起大家不捨。坣娜曾經出過一本書《越勇敢，越美麗！堂娜勇敢瑜伽》鼓勵大家一定要勇敢，並曝光自己如何從悲慘的SLE（紅斑性狼瘡）纏身中自救，過程驚心動魄。

坣娜說：

人生是一趟單程票。

不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！

給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！

生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。

有善即有惡、也不一定、願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！

祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。圖為 坣娜小時候。（圖／翻攝自《奢求》MV youtube）

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／翻攝自《薛智偉坣娜猶台文化交流協會》臉書）

坣娜59歲離世 她曾走出車禍、憂鬱與紅斑性狼瘡，以「勇敢瑜伽」救回自己的人生

坣娜在只有三台的年代，成為家喻戶曉的溫柔氣質女星，卻在車禍重創、憂鬱症纏身、紅斑性狼瘡復發的痛苦之中，一次又一次與生命拔河。坣娜沒有被命運擊垮，她用呼吸、用疼痛、用瑜伽，一點一滴練回「勇敢」。那段從黑暗到光明的自救故事：關於勇氣、療癒與重生，是一份獻給每一個受傷靈魂的溫柔邀請。：坣娜曾經說，當你以為撐不下去的時候，也許正是重生的開始。她用生命證明：面對苦難，不逃避，就是最深的修行。

從天后到病痛 坣娜命運突變的那一場車禍

1986年出道的坣娜，影、歌、主持三棲發展，作品與代言不斷，是許多人心中典雅又堅定的女神。然而，一場突如其來的車禍，讓她從巔峰跌入深谷。全身粉碎性骨折、內臟移位，甚至在手術後仍帶傷履行工作。那段時間，她以微笑面對鏡頭，卻常在收工後全身癱軟、無法起身。

身體還沒痊癒，心卻早已被壓垮。長期的工作壓力讓她罹患「甲狀腺功能不足」與「憂鬱症」，身心陷入黑暗深淵。她曾形容那是一種「笑著崩潰」的狀態，外人看見的光鮮亮麗，其實是用疼痛堆砌的假面。她說：「那時我最怕的不是死亡，而是醒來還得繼續撐著的明天。」

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／三立新聞網）

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／翻攝自坣娜臉書）

紅斑性狼瘡再臨 坣娜痛到無法隱藏

沒想到1993年車禍後十四年，後，命運再度開玩笑。潛伏多年的紅斑性狼瘡（SLE）復發，這一次攻擊她的臉。紅斑、潰爛、脫皮、灼痛——她形容那種痛「像有萬蟲在皮膚底下鑽」，每天都在火焰中度過。

她曾多次驗血卻驗不出病因，直到醫師終於說出那句：「坣小姐，妳的紅斑性狼瘡很嚴重喔！」她反而鬆了口氣，因為「終於有人相信我真的生病了」。那一刻，她哭了，不是因為害怕，而是終於被看見。疾病讓她明白：痛苦若能被理解，就是療癒的起點。她說：「原來有時候，不是世界冷漠，而是我們太習慣獨自忍耐。」

從絕望到覺醒 坣娜以瑜伽為藥

面對身體的反覆崩潰，坣娜決定不再逃避。她重新拾起年輕時學過的瑜伽，開始用「壞掉的身體」設計出一套新的療癒方式。她把原本高難度的體位法，改成「簡單、安全、卻更深層」的勇敢瑜伽。

她說：「這不只是鍛鍊身體，而是給靈魂的良方。」每個姿勢、每次呼吸，她都像是在與自己的傷口對話，聆聽它、安撫它。從疼痛中重新學會呼吸，也從呼吸中學會原諒自己。她用柔軟的力量，一步步重建破碎的自己，並在課堂上將勇氣分享給同樣受病痛困擾的人。她說：「我不是戰勝疾病，而是學會與它共處。」

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／時報出版提供）

坣娜曾說：「勇敢」不是天生，是練出來的

坣娜在書中寫下她的信念：「面對、接受、經過、放下，這就是勇敢。」她深信，每個人心裡都有一顆「勇敢的種子」，只要願意行動，它就會發芽。她將痛苦化為教材，將疾病轉為導師，並祈願：「若生病能利益眾生，請老天讓我病；若健康能利益眾生，請老天讓我健康。」

她說，勇敢不是一時的爆發，而是一種反覆練習的能力。即使身體還在疼痛，她依舊每天練瑜伽、記錄自己的病程，讓「勇敢」成為生活的一部分。她的笑容，從偽裝變成真誠。因為她真的重新愛上了「活著這件事」。她懂得了，「生命不是與痛競賽，而是學會在痛中依然發光。」

坣娜曾說：重生的意義就是，活著，理所當然要勇敢

坣娜以書《越勇敢，越美麗！堂娜勇敢瑜伽》，「活著，理所當然要勇敢」記錄她的自救過程。這不只是一本書，更像一封寫給痛苦者的信。她希望每個人都能從中找到自己的「勇敢版本」。

她說：「活著，不只是呼吸，而是選擇——選擇勇敢、選擇感恩、選擇繼續前進。」她用瑜伽練回的不只是身體，而是整個靈魂的力量。她懂得了，真正的康復不是沒有病，而是即使帶著傷，也能笑著迎接日出。

坣娜用生命告訴世界：有時候，苦難不是懲罰，而是一場蛻變。因為唯有經歷過破碎，才能學會完整。她在最後寫下：「如果我能讓一個人重新站起來，那我所有的痛，都值得。」「勇敢，不是沒有恐懼，而是帶著恐懼，仍願意呼吸、伸展、繼續愛。當你能微笑看待痛苦時，生命的光就已經開始透進來。唯有穿越黑暗的人，才懂得光的方向。」

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／翻攝自《薛智偉坣娜猶台文化交流協會》臉書）

棠娜最後心願催淚曝光，希望大家明白「人生是一趟單程票」，懂「苦難不是懲罰而是一場蛻變」的意義。（圖／時報出版提供）

本文撰寫與摘自時報出版之《越勇敢，越美麗！堂娜勇敢瑜伽》

