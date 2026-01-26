棧五、棧六華麗轉身 高雄亞灣智慧科技新基地正式亮相
高雄港蓬萊商港區兩座承載歷史記憶的老倉庫「棧五」與「棧六」完成整修，以結合港區文化與現代科技的新風貌正式啟用，成為亞灣智慧科技創新園區的重要新據點。高雄市政府工務局新建工程處表示，配合行政院推動「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」，市府加速港區老舊設施升級轉型，透過活化歷史建築，引入智慧科技產業，為港都發展注入全新動能。
↑圖說：棧五庫已由電子大廠和碩集團率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」。（圖片來源：高雄市工務局提供）
新工處指出，棧五、棧六倉庫歷史可追溯至日治時期，原為砂糖專用倉庫，戰後改建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟發展的重要階段。隨著港區機能轉變，倉庫曾一度閒置，此次整修以「保留原貌、轉化新生」為核心理念，在延續港區歷史紋理的同時，賦予建築嶄新的產業功能，成為高雄港區再生的代表案例。
目前棧五庫已率先迎來電子大廠和碩集團進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」，成為智慧科技與產業培育的重要據點；棧六庫則同步完成整建，後續將進行招商作業，預計可迅速啟用，與周邊園區形成完整的智慧科技產業聚落，朝國際級創新園區目標邁進。
↑圖說：為配合2050淨零政策，建築採落地窗增加自然採光，搭配節能系統（圖片來源：高雄市工務局提供）
新工處進一步說明，整體設計融合工業風與現代美學，保留原有鋼構與倉庫結構語彙，並導入現代化空間配置，滿足科技產業辦公與研訓需求。同時因應2050淨零排放政策，建築大量運用落地窗引入自然採光，搭配節能設備與低碳設計，打造明亮、開放且兼顧永續的工作環境，展現老建物再生的示範價值。
市府指出，棧五、棧六的重生，象徵高雄港區轉型的重要里程碑，結合先前完成的棧貳庫、大港倉及香蕉碼頭等活化成果，高雄正以融合歷史記憶與創新產業的方式推動城市更新。未來期盼吸引更多企業與創新資源進駐亞灣，持續為城市注入智慧、宜居與永續發展的新能量。
