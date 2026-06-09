棧叁庫迎3生力軍 再添AI動能

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高雄市政府9日與3家科技企業簽署進駐棧叁庫合作意向書。（柯宗緯攝）

曾是台灣香蕉出口重鎮的高雄香蕉碼頭，轉型為「PIER F棧叁庫」，啟用短短半年內，搖身一變成為南台灣最頂尖的AI與半導體聚落，進駐率已破5成，繼「股王」信驊進駐後，高市府9日再與擷發科技、藏識科技、摯陞數位科技簽署合作意向書。民代期許能成為帶動亞灣區產業升級、人才匯聚及城市轉型的重要示範基地。

高雄市長陳其邁昨出席見證MOU簽署儀式，引用電影《阿波羅13號》經典台詞：「我們沒有失敗這個選項！」他強調，高雄城市轉型是一場沒有退路的超車競賽，未來隨著更多企業及創新技術匯聚，高雄將持續推動AI從雲端走向實體應用，加速陸、海、空跨場域的創新驗證與落地實踐，打造具國際競爭力的智慧科技產業聚落。

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陳其邁致詞時笑說，3、4個月前IC設計大廠信驊科技與市府簽署MOU時，進駐時股價約在6000元，更早之前股價「僅」3130元，如今飆漲至1萬7000多元，相信未來這3家進駐的廠商也「錢」景看好。

這次進駐的三大企業實力不容小覷，其中「高雄囝仔」回鄉、擷發科技董事長楊健盟，打造300坪研發中心，未來逐步擴大到50至80人的研發團隊；深耕在地25年的藏識科技，則大秀無人機的「智慧大腦」與超擬真飛行模擬平台，要讓無人機具備自主避障與群控能力；而摯陞數位科技則瞄準海洋領域，自主研發智慧船舶與海事碳排管理系統，打破國外技術壟斷。

高市議員白喬茵建議，棧叁庫轉型為科技產業基地的同時，應建立更明確發展目標與績效管理機制，定期公開招商成果、投資金額、就業人數及產值效益等資訊，讓市民了解公共資源投入後所產生的實際成效。

白喬茵也提到，應積極結合高雄在地大專院校與產業資源，推動產學合作及人才培育計畫，提高在地青年參與及就業機會，讓產業發展成果能夠真正留在高雄。由於棧叁庫兼具歷史建築與港灣文化意義，市府也應兼顧文化資產保存與產業發展需求，保留適當公共開放空間與展示功能，延續港區歷史記憶。