棧叁庫「PIER F」啟用 從香蕉碼頭到AI基地 打造高雄智慧輸出新門戶

高雄港蓬萊商港區歷史建築「棧叁庫」22日以全新面貌正式啟用，轉型為智慧科技聚落「PIER F」，象徵高雄從早年農產外銷的香蕉碼頭，華麗轉身為智慧城市與AI應用的輸出基地。高雄市長陳其邁、國發會副主委詹方冠，以及中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等多家科技大廠高層與近百位產學研代表齊聚現場，共同見證高雄AI產業發展的重要里程碑。

↑圖說：陳其邁出席棧叁庫「 PIER F」啟用典禮，見證香蕉碼頭轉型成為AI基地，建構完整AI生態系。（圖片來源：高雄市政府提供）

市長陳其邁表示，上任以來市府全力推動招商引資與城市轉型，隨著台積電、信驊科技等指標企業相繼投資高雄，AI、半導體與數位產業加速布局，高雄已站上全球產業浪潮前緣。棧叁庫所在的港區，從過去的倉庫與碼頭，蛻變為結合科技與文創的關鍵場域，未來更將成為智慧城市解決方案走向國際的重要據點。

國發會副主委詹方冠指出，棧叁庫從外銷香蕉的農業倉庫，轉型為AI創新基地，象徵高雄已進入創新驅動的新階段。高雄推動的「智慧高雄燈塔計畫」與城市級主權AI布局，與中央「AI新十大建設」方向高度契合，未來將攜手市府推動AI導入百工百業，並結合矽光子、量子與智慧機器人等關鍵技術，打造AI成為繼半導體後的新護國神山。

高雄市議會議長康裕成表示，棧叁庫承載港區歷史記憶，如今以嶄新姿態重生，象徵高雄以光速邁向國際，肯定市府與議會共同努力活化港區空間，讓城市被世界看見。

↑圖說：本次計畫攜手多家頂尖夥伴，共同推出全球首創利用NVIDIA視覺語言模型進行訓練與推論，同時運用Omniverse模組推動數位雙生計畫，針對城市各類事件以AI進行即時分析 。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁進一步指出，市府攜手NVIDIA、中華電信、信驊科技與鑫蘊林科等夥伴，推出全球首創結合視覺語言模型訓練與推論的城市治理應用，並透過Omniverse推動數位雙生計畫，針對交通、醫療、淹水及緊急救難等城市事件，運用生成式AI進行即時分析與決策，未來也將結合Physical AI，全面提升城市治理與行政效率。

作為首批進駐企業，全球遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊科技備受矚目。董事長林鴻明表示，信驊將以360度全時全景影像與Physical AI為核心，深化智慧城市應用，並培育在地人才、擴大南部研發能量，與高雄共同成長。中華電信董事長簡志誠則指出，PIER F的啟用是高雄城市AI發展的重要里程碑，未來將整合亞灣科技據點的研發、展示與人才培育，攜手市府將智慧治理成果推向全球。

↑圖說：棧叁庫過去是高雄外銷農產品的香蕉碼頭，如今成為「高雄燈塔計畫」的座落地點，棧叁庫「 PIER F」將以智慧科技為核心的聚落，發展為南部具代表性的智慧轉型示範場域。（圖片來源：高雄市政府提供）

經發局指出，棧叁庫「PIER F」以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為核心，發展為結合人工智慧、半導體與智慧製造的科技聚落，並融合文化展示、科技應用與新創育成。整體使用面積逾6,900平方公尺，一樓已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業進駐且滿駐，二樓則提供研發型企業使用，加速技術落地與產業鏈結。結合亞灣2.0產業基礎與「智慧高雄燈塔計畫」的示範經驗，PIER F將成為高雄深化AI應用實證、推動智慧輸出、走向世界的重要節點。

