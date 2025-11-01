棧板、碎玻璃倒滿河床！ 彰投交界貓羅溪慘成廢棄物天堂

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化、南投交界的貓羅溪成濫倒廢棄物天堂！最近有民眾到貓羅溪拍攝自然生態時，赫然發現河床被傾倒大量裝潢棧板木材與20幾袋的玻璃，怒稱這些不肖人士都是趁黑夜前來傾倒，且近年來貓羅溪彷彿成為濫倒天堂，遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物。這條堤岸道路應無裝設監視器，且因位處三不管地帶，因此才有不明人士利用晚間載廢棄物來此丟棄，且還愈丟愈多，實在太誇張。

彰化警分局則表示，他們將加強貓羅溪轄區巡邏，並積極擴大調閱周邊監視器，期能將不法人士緝獲到案。

民眾指出，彰化、台中與南投交界的貓羅溪自然生態豐富，因此成為攝影人士拍攝生態之美、釣客垂釣與外籍移工抓魚的好去處，不過卻也因為位處偏僻，被不肖人士盯上，近年來好幾次貓羅溪河畔被傾倒大量事業廢棄物，不僅有一般大包、小包的垃圾，還有寶特瓶、保麗龍、水泥塊、紙箱、衣服、紙板、木頭等裝潢廢棄物，數量相當驚人。

他說，由於貓羅溪沿線少有住家，應該是屬於三不管地帶，因此都沒人處理，加上可能沒有監視器，不肖人士才趁夜把廢棄物載來這裡大丟特丟，非常可惡；最近他又在貓羅溪畔發現竟然有新的廢棄物，被亂丟大量棧板，且這次竟然還有20幾袋碎玻璃，研判是不肖人士利用夜間前來丟棄，不僅嚴重破壞當地環境生態，萬一有民眾前來垂釣或抓魚，極容易因此受傷，希望警察單位能加強巡邏或裝設監視器，把不肖人士給揪出，並遏阻不肖人士繼續亂丟廢棄物。

