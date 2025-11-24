森井誠之暫代樂天桃猿執行長！ 接棒首任務「改善球團營運環境」

中職樂天桃猿隊今年拿下中職總冠軍，然而球季間發生食安風暴、二軍宿舍環境差等問題，引發球迷不滿和關注，樂天桃猿隊今（24）天召開記者會，並宣布由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，且即日起正式上任，首要目標就是全面優化球團管理架構，改善球員住宿、餐飲和訓練設施。

樂天桃猿隊今天召開記者會，樂天高層包括日籍亞洲CEO葛城崇、現任董事長森井誠之皆出席，中職會長蔡其昌也現身，會中宣布森井誠之將暫代執行長，他在樂天集團及職業運動領域擁有豐富的領導經驗，上任後首要任務是全面優化球團營運管理架構，將專注於改善球員住宿、餐飲及訓練設施，透過具體行動提升球員、教練團及幕後團隊的工作環境，為球隊的長期發展與競技表現奠定堅實基礎。

蔡其昌也出席記者會。圖／台視新聞

森井誠之（左）將接樂天桃猿隊代理執行長，樂天亞洲CEO葛城崇（右）。圖／台視新聞

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示，非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿，當前最重要的任務是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長，將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境，「這一切都是為了強化我們的冠軍球隊」，樂天也將全力確保與大家共同達成目標，他也感謝所有球迷的支持，將持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下一場勝利。

責任編輯／張碧珊

