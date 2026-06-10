森崴下市始末一次看 郭台強坦承下市難避免

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▲曾被視為台灣離岸風電國家隊重要成員的森崴能源，如今確定將於6月23日終止上市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股。（圖／森崴能源提供）

[NOWNEWS今日新聞] 曾被視為台灣離岸風電國家隊重要成員的森崴能源，如今確定將於6月23日終止上市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，震撼綠能產業與資本市場。身兼森崴能源董事長、正崴集團董事長的郭台強，近日首度坦承，原本寄望的30億元私募增資案進展不順，坦言森崴下市幾乎已無可避免，並向股東表達歉意。

郭台強不僅是台灣電子業重要企業家，更是鴻海創辦人郭台銘胞弟，也是正崴集團掌門人，近年積極布局綠能產業，將森崴打造為集團能源事業核心平台。近年他大舉投入綠能產業，將森崴打造為集團能源轉型核心旗艦，卻因離岸風電工程接連失利，讓這場綠能布局遭遇重大挫敗。

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台電風電二期成關鍵轉折

市場普遍認為，壓垮森崴的主因來自子公司富崴能源承攬的「台電離岸風電二期」統包工程。由於全球通膨、原物料上漲、海事工程船舶租金暴增，以及工程進度延宕等因素，專案成本持續失控，導致公司認列巨額虧損。

郭台強接受媒體專訪時更坦言，當初以富崴能源承攬千億元等級風電工程，某種程度上是「小孩玩大車」，低估了離岸風電產業的風險與複雜度。

財務惡化 銀行抽銀根

森崴今年第一季財報顯示，單季虧損約18.5億元，每股虧損6.82元，淨值轉為負數。會計師更在查核報告中指出公司持續經營能力存在重大不確定性。

在財報出爐後，多家金融機構開始停止新增授信並提前回收貸款，累計抽回超過35億元資金，使森崴資金調度雪上加霜。證交所因此宣布自5月15日起列為全額交割股，並啟動終止上市程序，預計6月23日下市。

30億元私募救火失敗

面對財務危機，森崴原本規劃透過30億元私募增資引進策略投資人，希望為公司爭取喘息空間，同時出售部分資產、尋求銀行展延債務。不過郭台強近日坦言，私募案推動並不順利，資金始終無法到位，最終讓下市幾乎無可避免。

又德風場尋求「國家隊」接手

除了台電二期工程外，市場也關注森崴另一項大型布局——又德離岸風場。郭台強透露，目前正與包括中華電信等潛在合作對象接觸，希望由其他業者擔任主導者，森崴退居次要股東角色，以降低風險並讓計畫得以延續。

逾3萬股東受衝擊

森崴下市不僅重創公司本身，也拖累母公司正崴及永崴投控股價表現。據統計，森崴約有3.8萬名股東，許多投資人擔心手中持股價值大幅縮水。郭台強坦言，最怕在外面遇到小股東詢問公司何時能好轉，並多次表示「對股東深感抱歉」。

分析人士認為，森崴事件不只是單一企業經營失利，更凸顯台灣離岸風電產業在國產化政策、大型工程管理與風險控管上的挑戰。曾被視為郭台強綠能版圖核心的森崴，最終走向下市，也成為台灣離岸風電發展過程中最昂貴的一堂課。

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