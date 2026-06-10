森崴下市始末一次看 郭台強坦承下市難避免
[NOWNEWS今日新聞] 曾被視為台灣離岸風電國家隊重要成員的森崴能源，如今確定將於6月23日終止上市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，震撼綠能產業與資本市場。身兼森崴能源董事長、正崴集團董事長的郭台強，近日首度坦承，原本寄望的30億元私募增資案進展不順，坦言森崴下市幾乎已無可避免，並向股東表達歉意。
郭台強不僅是台灣電子業重要企業家，更是鴻海創辦人郭台銘胞弟，也是正崴集團掌門人，近年積極布局綠能產業，將森崴打造為集團能源事業核心平台。近年他大舉投入綠能產業，將森崴打造為集團能源轉型核心旗艦，卻因離岸風電工程接連失利，讓這場綠能布局遭遇重大挫敗。
台電風電二期成關鍵轉折
市場普遍認為，壓垮森崴的主因來自子公司富崴能源承攬的「台電離岸風電二期」統包工程。由於全球通膨、原物料上漲、海事工程船舶租金暴增，以及工程進度延宕等因素，專案成本持續失控，導致公司認列巨額虧損。
郭台強接受媒體專訪時更坦言，當初以富崴能源承攬千億元等級風電工程，某種程度上是「小孩玩大車」，低估了離岸風電產業的風險與複雜度。
財務惡化 銀行抽銀根
森崴今年第一季財報顯示，單季虧損約18.5億元，每股虧損6.82元，淨值轉為負數。會計師更在查核報告中指出公司持續經營能力存在重大不確定性。
在財報出爐後，多家金融機構開始停止新增授信並提前回收貸款，累計抽回超過35億元資金，使森崴資金調度雪上加霜。證交所因此宣布自5月15日起列為全額交割股，並啟動終止上市程序，預計6月23日下市。
30億元私募救火失敗
面對財務危機，森崴原本規劃透過30億元私募增資引進策略投資人，希望為公司爭取喘息空間，同時出售部分資產、尋求銀行展延債務。不過郭台強近日坦言，私募案推動並不順利，資金始終無法到位，最終讓下市幾乎無可避免。
又德風場尋求「國家隊」接手
除了台電二期工程外，市場也關注森崴另一項大型布局——又德離岸風場。郭台強透露，目前正與包括中華電信等潛在合作對象接觸，希望由其他業者擔任主導者，森崴退居次要股東角色，以降低風險並讓計畫得以延續。
逾3萬股東受衝擊
森崴下市不僅重創公司本身，也拖累母公司正崴及永崴投控股價表現。據統計，森崴約有3.8萬名股東，許多投資人擔心手中持股價值大幅縮水。郭台強坦言，最怕在外面遇到小股東詢問公司何時能好轉，並多次表示「對股東深感抱歉」。
分析人士認為，森崴事件不只是單一企業經營失利，更凸顯台灣離岸風電產業在國產化政策、大型工程管理與風險控管上的挑戰。曾被視為郭台強綠能版圖核心的森崴，最終走向下市，也成為台灣離岸風電發展過程中最昂貴的一堂課。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
森崴能源Q1淨損18億、銀行縮銀根 提財務改善方案
森崴能源下市倒數、逾3萬張排隊等賣 正崴3檔也跳水
森崴能源淨值轉負 證交所：5/15起分盤集合競價、6/23終止上市
其他人也在看
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光
台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。
世足利多大爆發！製鞋概念股集體噴出 這檔6月瘋漲70%
2026年世界盃足球賽進入最後倒數，這場歷史上首度由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦的足球盛宴，今年不僅參賽隊伍首度擴編至48隊，比賽場次的大幅增加更掀起前所未有的周邊商機。受惠於國際品牌大廠強勁拉貨潮，台灣製鞋供應鏈近期在資本市場上表現極為亮眼，其中，來億-KY今（10）日最高一度衝上285.5元，漲逾4%，6月以來漲幅高達70%。
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
高雄綠營鐵板鬆動？ 柯志恩「3特質」緊咬賴瑞隆
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導2026高雄市長選舉由國民黨柯志恩對上代表民進黨的賴瑞隆。對於傳統政治版圖被視為民進黨優勢區域的高雄市長選戰，柯志恩陣...
藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨選對會今（10）日正式拍板，確定徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長；民眾黨主席黃國昌認為，對方是一位強勁的對手，更稱可讓新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調，不是選舉到了臨時抱佛腳，他甚至強調「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
森崴下市成定局！ 郭台強認「小孩玩大車」：最難面對的是股東
曾被視為台灣離岸風電國家隊指標企業的森崴能源（6806），如今確定將於6月23日終止上市，成為國內首家下市的風電綠能股。隨著30億元私募增資案遲遲無法到位，身兼森崴董事長與正崴集團掌門人的郭台強首度坦言，下市已成定局，並向約3.8萬名股東致歉。
徐巧芯扯護照凍預算遭黃暐瀚砲轟！雙方再槓上：真的很虛暐
國民黨立委徐巧芯日前因不滿新版護照縮小英文國名「Republic of China」字樣，提案凍結外交部預算，資深媒體人黃暐瀚對此在節目中重砲抨擊，雙方今（10）日再次為此來往互槓，黃暐瀚先是3點直球回應，不久後徐巧芯也回擊，並狠酸「真的很虛暐！」。
台股重挫1478點！楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停
今日市場多頭指標全面轉弱，權值股成為外資與自營商調節的主要對象。龍頭台積電開高走低，終場下跌2.17%、50元，收在2255元，對指數形成明顯壓力；其餘科技權值股亦全面走跌，台達電盤中一度逼近跌停，終場大跌8.9%、收2200元，IC設計龍頭聯發科下挫7.15%、收4155元，鴻海(23...