森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
面對證交所公告，出現巨額虧損的森崴將於今年6月23日終止上市，消息一出，不僅讓森崴股價跌跌不休，更拖累母公司正崴，慘遭銀行抽銀根，坦承壓力大到抬不起頭的郭台強首度揭露原委—森崴是如何變為差點拖累集團的失速列車。
談及森崴今日窘境，郭台強訪談中不只一次用「小孩玩大車」來形容。「森崴不過是家股本不過新台幣27億元的公司，子公司拿到台電快630億元的標案，想想又德風場（離岸風電三之二期）又是個至少要1500億元才能做的案子，回收時間又要20到30年，台灣有幾個業者能接得下來？」他感嘆地說。
郭台強瞇著眼搖頭說道：「真的是成也台電二期、敗也台電二期！」2020年森崴的子公司富崴拿下「台電離岸風電二期計畫」後，森崴母憑子貴一躍成為綠能業當紅炸子雞，並於2021年底以104.4元掛牌上市，股價最高點曾來到192元，對比今日的5元銅板價，更令小股民痛心。
森崴總經理胡惠森與富崴總經理濮大崴於去年11月鞠躬請辭後，集團老董郭台強不得不接手站上火線，而要讓森崴爬出泥淖實非易事，花不少時間釐清問題的郭台強，多路併進一一與關係人洽談，並對本刊揭露處理現況。
首先是盤點手中可變賣資產，郭台強透露：「寶崴名下的4艘船會賣掉2艘，留2艘給台電案施工可用，還會出售手中的富威電力持股套現。」郭台強已找中租協助售船，取得款項將優先給森崴旗下的寶崴償還債務。
其次，為解現金流枯竭之苦，郭台強近期都在找尋策略合作夥伴參加森崴的30億元私募案，希望保住森崴不至於下市，還與證交所商談，能否保有股票流通的可能性。但實際上募資狀況不如預期。「唉！找尋資金狀況並不順利，森崴下市已成定局。」他語氣低迷地說。
兩手一攤只能讓森崴下市，郭台強如何面對3.8萬位小股東？「真的不敢去外面，最怕碰到小股東問我：『有買你家股票，最近是怎麼了？什麼時候會變好？』真是愧對股東，對股東感到很抱歉。」高大的郭台強邊說邊面露難色。
而郭台強多次指著身上所穿的上衣所繡著的正崴英文名「Foxlink」字樣說道：「還是要確保正崴、永崴股東的權益。」意指不能再從正崴與永崴身上拿錢注資森崴，同時也得考慮股價表現。
這堂名為「森崴」的慘痛風電投資教訓，參雜國產化限制、工程合約與風險誤判，森崴已被宣布死當。郭台強痛心地對本刊表示：「森崴是離岸風電國產化下的犧牲者，還是希望台灣綠能持續向前走。」但對買下森崴股票、如今拋售不成恐淪為手中壁紙的小股東來說，恐怕不是郭台強一句「抱歉」就可以交代了事。
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