森崴下市成定局！ 郭台強認「小孩玩大車」：最難面對的是股東
曾被視為台灣離岸風電國家隊指標企業的森崴能源（6806），如今確定將於6月23日終止上市，成為國內首家下市的風電綠能股。隨著30億元私募增資案遲遲無法到位，身兼森崴董事長與正崴集團掌門人的郭台強首度坦言，下市已成定局，並向約3.8萬名股東致歉。
根據《鏡週刊》報導，森崴近年積極布局綠能產業，透過子公司富崴能源取得台電離岸風電二期統包工程，合約金額高達630億元，一度讓公司躍升為市場焦點。森崴2021年底以每股104.4元掛牌上市，股價最高曾衝上192元，被視為綠能產業明星股。然而隨著全球通膨升溫、原物料價格暴漲、海事工程成本飆升及工程進度延宕，風電專案成本失控，公司財務逐步惡化。
郭台強接受媒體專訪時坦言，以資本額僅27億元的森崴承接數百億元甚至上千億元規模的離岸風電工程，「就像小孩玩大車」，低估產業風險與資金需求。他更感嘆「成也台電二期、敗也台電二期」，認為這項大型工程成為壓垮公司的關鍵因素。
財報顯示，森崴2025年虧損近159億元，每股虧損接近60元，今年首季再虧18.5億元，淨值正式轉為負數。會計師更出具「持續經營能力存在重大不確定性」意見，引發銀行緊縮授信、提前回收貸款，累計抽銀根超過35億元，資金壓力急遽升高。
為挽救財務危機，森崴原規劃辦理30億元私募增資，引進策略投資人救火，同時出售資產籌措現金，包括寶崴海事工程旗下4艘重吊船將出售2艘，並規劃處分富威電力持股。不過郭台強坦承，私募案進展並不順利，最終難以扭轉下市命運。
此外，森崴原本寄予厚望、投資規模高達1500億元的「又德風場」計畫，也將尋求其他國家隊企業接手主導。目前正與中華電信、世紀鋼等業者接觸，森崴則考慮退居次要股東角色，以降低風險並保留未來參與機會。
報導指出，面對下市結果，郭台強坦言最難面對的是小股東。他表示，每當有人詢問公司何時能夠好轉，都讓他感到愧疚與壓力。分析人士認為，森崴事件不僅是單一企業經營失利，更凸顯台灣離岸風電產業在國產化政策、大型工程管理及風險控管上的挑戰，也成為台灣綠能發展過程中代價最沉重的一課。
（封面圖／東森新聞）
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