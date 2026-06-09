森崴下市成定局2／傳燙手山芋離岸風電二期台電接手 郭台強回應了
森崴能源（簡稱：森崴）下市消息一出，各界多將焦點放在森崴子公司富崴能源所承攬的台電離岸風力發電第二期計畫（簡稱：台電二期）身上，正崴暨森崴董事長郭台強接受本刊獨家專訪時也不諱言：「真的是成也台電二期、敗也台電二期！」資金調度失靈下，也讓正崴與永崴蒙受損失。近日市場更傳出台電二期將交由台電主導，郭台強並未否認，這個讓森崴進退兩難的燙手山芋來到台電手中，被視為台電身負重任、頂著鋼盔上陣，而森崴能拿回多少工程款項則仍具變數。
「總共要安裝31支風扇（機），目前已有1支完成安裝，還有30支要安裝，接下來就要靠這艘大船了。」上（5）月29日下午，身穿繡有正崴品牌名FoxLink的上衣，站在土城正崴集團總部一樓大廳，帶著本刊介紹旗下綠能公司森崴能源子公司富崴能源擁有的4000噸級重吊船巨人號模型前，身為集團大家長的董事長郭台強感慨地說。
本刊好奇問他，若要完成剩下30支風機的安裝作業，還需花多少錢？郭台強手插著腰邊想邊說：「不多，大約100億元出頭就可以，富崴還有台電待支付的100多億元工程款和保證款，加上之前爭取到的55.5億元追加款，算起來大概有快170億元在台電手上。」實際上，台電並無惡意欠款，雙方僵持不下的主因是工程款追加與履約爭議，「只要富崴未履約完成二期工程並驗收，台電就無付款必要。」風電同業說。
這艘造價約50億元的重吊船，乘載著台電二期的工程希望，加上另外3艘船總計要價高達160億元，對於資本額不過27億元的森崴來說，子公司不斷擴增，著實是肩上無法負荷的昂貴資產。
談到因購船所扛下的財務壓力，郭台強語氣也急轉直下說道：「原來富崴定調以輕資產取勝，但團隊為搶時間改為自己買船來施工，這才有了寶崴海事工程。」而一艘船的養護成本一年至少是1000萬美元、折合新台幣是3.1億元，「更重要的是，有船但沒工作可接。」說完他也一臉無奈。
據了解，森崴原打算由合作的新加坡海事公司提供施工吊船節省成本，但沒想到，疫情期間該公司倒閉，逼得森崴只能成立子公司買船施工。
結束專訪後，本刊接獲消息指稱：「台電正與富崴磋商結束合約，後續將由台電接手、直接接洽Vestas解決困境。」在出刊前向郭台強求證，他則回覆本刊：「期望合意解約下，由台電出面處理風機廠商的安裝及運維，讓二期順利完工運轉，富崴會協助風機產權移轉並調度風機安裝船。希望台電能處理廠商的應付、未付帳款及利息支出，並盼能預支一半的保留款償還貸款及債務。」
只不過，就算台電願意接手，也不等於森崴能就此解套，畢竟台電的風電投資都是納稅人的錢，仍須嚴格審核。對於結束合約傳言，台電則是回應：「針對本案契約及調解結果執行正持續進行、協調溝通中。」
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