森崴下市牽動2風場開發 龔明鑫：台電二期一定會蓋起來

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森崴能源即將下市，牽動其子公司富崴能源承攬台電的離岸風電二期計畫後續工程，針對媒體報導指森崴董事長郭台強希望富崴與台電合意解約，由台電處理後續風機安裝及運維。經濟部長龔明鑫今天(12日)指出，後續如何處理仍待雙方討論，但不論如何，台電風電二期只剩1成進度未完成，也就是將風機安裝好即可，並不困難，「最後一定會蓋起來」。

至於森崴能源也主導經濟部離岸風電區塊開發3-2期的又德風場開發。先前已傳出經濟部可能籌組國家隊接手又德風場，而郭台強近期受訪時表態，森崴不當主導者，讓其他業者主導，且也已經陸續與中華電信、台電、華新麗華、世紀鋼等企業洽談此事。

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龔明鑫則說，還是要尊重得標廠商，但目前經濟部沒有接到得標廠商有任何表示，一切要等到廠商實際向經濟部接洽、提出想法後，才能思考後續如何因應。

媒體也追問是否要求廠商於期限內說明，龔明鑫回應，當然有時程上的規定。(編輯：陳士廉)