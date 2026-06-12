森崴暴雷下市衝擊台電工程？龔明鑫：一定會蓋起來

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經濟部長龔明鑫今日表示，台電二期工程完成度已達九成，不論後續採取何種方案，「最後還是一定會蓋起來」。(記者方賓照攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕森崴能源(6806)因子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫失利，最終走向下市，引發市場關注台電二期後續工程是否受到衝擊。對此，經濟部長龔明鑫今日表示，台電二期工程完成度已達九成，不論後續採取何種方案，「最後還是一定會蓋起來」，剩餘工程主要為風機安裝作業，難度相對有限。

針對富崴能源日前傳出有意與台電協商合意解約，並由台電接手後續風機安裝與運維工作，龔明鑫指出，目前台電仍持續與富崴能源討論相關方案，經濟部尊重雙方協商結果。不過他強調，現階段工程基礎建設及風機設備大多已完成，整體進度約達九成，只剩最後風機吊裝及相關收尾工作，因此外界無須過度擔心工程停擺問題。

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此外，對於森崴主導開發的又德風場後續規劃，市場傳出擬引進其他企業參與投資並分擔開發工作。龔明鑫表示，目前得標廠商尚未正式向經濟部提出相關構想或接洽內容，因此現階段不便評論。未來若業者提出具體方案，經濟部將依相關規範進行審查與評估。

森崴能源近年因台電二期工程遭遇施工延宕、成本墊高及天候因素等多重挑戰，導致財務壓力持續升高，如今走向下市，也讓外界重新檢視國內離岸風電大型統包工程的風險管理與履約能力。不過從經濟部最新表態來看，官方立場仍以確保台電二期如期完工及維持離岸風電政策推動為優先目標。

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