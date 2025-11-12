森崴能源、91APP重訊待公布！明暫停交易
證券交易所與櫃買中心今日公告，上市公司森崴能源（6806）與上櫃公司91APP*-KY（6741）因各有重大訊息待公布，將自明（13）日起暫停交易。
森崴能源今日同步發布公告表示，因有重大訊息待公布，公司股票自11月13日起暫停交易，待重大訊息發布後，將再行申請恢復交易。森崴能源今日股價下跌1.7元，收49元，跌幅約3.35%。
91APP也公告指出，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，自114年11月13日起暫停交易。該公司股價今日小漲0.2元，收盤價為72元，上漲0.28%。
森崴能源今年8月也曾因重大訊息暫停交易。當時公司召開記者會說明，旗下全資子公司富崴能源與台電在離岸風電二期追加工程款項問題上進入爭議協商，墊付款項達近200億元。森崴能源已先行認列損失，導致今年上半年帳面虧損達44.3億元。
富崴能源為森崴能源全資子公司，資本額124.45億元，是台灣首家專業離岸風電統包工程公司（EPCI）。2020年，富崴能源取得台電離岸風電二期統包工程與五年維運合約，原預定於2025年底完成總裝置容量300MW的風場建置。
然而，森崴能源表示，工程進行過程中接連遭遇COVID-19疫情、烏俄戰爭、全球船舶供應短缺及海事工程變更等多重不利因素，導致施工成本大幅上升，進度延宕。隨疫情趨緩，全球機電設備價格平均上漲約三成，海事工程資源更顯稀缺，成本攀升幅度更高。
森崴能源坦言，公司需自行墊款施工，加上國內其他風場工程出現滑椿等問題，金融機構融資態度趨於保守、利率上揚，整體融資環境緊縮，進一步增加營運壓力。
