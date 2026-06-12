森崴風場生死未卜 經長：台電2期會蓋起來

▲龔明鑫今（12）日受訪表示，台電風電2期只剩1成進度就完工，「最後一定會蓋起來」，又德風場則尚未與經濟部接洽，後續再看如何因應。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWNEWS今日新聞] 森崴能源因認列子公司「富崴能源」台電離岸風電統包工程鉅額虧損，6月23日將下市，成為國內風電開發商的慘案，手上正在興建的台電離岸風電2期計畫，以及裝置容量700 MW又德風場都生死未卜。龔明鑫今（12）日受訪表示，台電風電2期只剩1成進度就完工，「最後一定會蓋起來」，又德風場則尚未與經濟部接洽，後續再看如何因應。

森崴能源2021年以104.4元掛牌上市，股價最高點曾來到192元，如今被迫下市，股民都不勝唏噓。森崴董事長郭台強日前接受《鏡周刊》專訪表示，用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，並認為「成也台電2期、敗也台電2期」。

廣告 廣告

對於郭台強期盼富崴與台電合意解約，由台電處理後續風機安裝及運維，龔明鑫說，台電還在跟經濟部討論，但無論使用什麼方案，「台電2期最後還是一定會蓋起來」，因為目前已經完成9成了，僅剩下1成的風機安裝就可以運作，困難度並不高。



曾經風光當冠軍 700MW又德風場成大坑



而森崴能源的又德風場在2024年8月離岸風電區塊開發第二階段（3之2），以較高的財務及國產化項目評分，打敗哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源（Orsted）等國際風電老將，風光以第一名拿下700MW的開發裝置容量。



然而，經過不到2年的時間，當年拿下最大裝置容量的風場，如今成為最大的坑洞。當CORIO的360MW海鼎1已經因該公司退出台灣而無疾而終，目前也僅聽聞CIP主導的600MW渢妙二有較明顯進度，本應在2028年至2029年供應2.7GW的風電，最糟情況恐剩下600MW。



但郭台強提出，已經陸續與中華電信、台電、華新麗華、世紀鋼等企業洽談風場開發，願意放棄主導權，顯示尚未放棄風場開發，但不會選擇當「帶頭人」。



龔明鑫則回應，經濟部尊重得標廠商，還沒有來跟經濟部談，一切要等到廠商實際向經濟部接洽、提出想法後，才能思考後續如何因應。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

博楓與鴻海策略合作 聯合開發越南1GW太陽能與風電項目

非核周年6／兆元產業前世今生 離岸風電國家隊成軍關鍵

非核周年5／老弱反陸域風電 漁民開發商鬥法 風電為何抗爭多