森恬CP不藏了！李子森同台杜忻恬 甜喊：用愛迎接新的一年

旺旺集團9日在南港展覽館舉辦《2026旺年會》（尾牙），席開137桌，氣氛相當熱鬧。對於將迎接農曆新年，除《綜藝一級棒》主持群祝福大家新年快樂，在節目中組成「森恬CP」的李子森與杜忻恬更驚喜合唱電影《當男人戀愛時》主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉。李子森也笑說：「我們就用愛情，來迎接新的一年好了！」、「新的一年，準備旺起來了嗎？」嗨翻全場。

李子森（右）與杜忻恬（左）在《綜藝一級棒》是人氣CP。（圖／中天新聞、李子森臉書）

《綜藝一級棒》主持群9日出席旺旺集團新春團拜聯歡會。（圖／中天新聞）

李子森（右）與杜忻恬（左）合唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉。（圖／中天新聞）

不過演唱到一半時，杜忻恬卻對不停往台下與觀眾熱情互動的李子森說：「你欺負我穿高跟鞋，跑來跑去！」笑稱若不是穿高跟鞋，也想多走動與大家近距離同樂。最後2人祝福全場旺旺集團員工：「旺來旺福，什麼都旺！新年快樂，馬年行大運。」

廣告 廣告

李子森（右）與杜忻恬（左）合唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉。（圖／中天新聞）

此次《2026旺年會》演出嘉賓陣容豪華，包括樂團告五人、歌手陳勢安 、《綜藝一級棒》主持群、與已故藝人高凌風的兒子葛兆恩壓軸演出。陳隨意與陳孟賢見「森恬CP」被敲碗合唱，也開玩笑表示2人也可以組CP，「小陳故事多，老陳事故多。」逗樂全場。

延伸閱讀

曾遭影射林宅血案嫌犯 游錫堃：40多年至今心有餘悸

談林宅血案電影爭議 蔣萬安：全體社會的痛！應尊重家屬感受

《世紀血案》未經林義雄授權惹議 夏語心道歉Junior認錯喊抵制