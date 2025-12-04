森恬CP被疑瞞很久！康康樂見修成正果：就像漢典娶Lulu

杜忻恬（左）、李子森一同組成「森恬CP」。（中視提供）

中視《綜藝一級棒》喜訊連連，節目收視率屢佔排行榜之冠，上週六（11／29）播出再開出亮眼成績，A＋4收視高達2.66，最高收視更直衝3.2；另外25-49歲分眾收視1.65，創開播以來最高紀錄！節目不只在台灣擁有一票忠實觀眾，在海外也深受喜愛。日前主持群中的許志豪、陳孟賢、杜忻恬、李子森及節目班底藝人吳美琳，眾人受邀前往新加坡演出，過程令許志豪相當難忘：「《綜藝一級棒》在東南亞新加坡好受歡迎，那幾天最常被問一個問題就是『康康沒來喔』，還說『我們好愛他』」。」粉絲的反應可見節目已紅到海外。而李子森還出席2025世界閩南語金曲頒獎盛會，驚喜抱回最佳MV獎，眾人都為他感到開心。

廣告 廣告

新一集節目邀來「金曲歌王」翁立友擔任大來賓，製作單位也以他的名字設計「以歌會友歌友會」主題，翁立友一開場先接連帶來〈十面埋伏〉、〈Only You〉、〈搖咧〉等夯曲，渲染力十足，全場歌手更是集體大合唱，藉節目翁立友也宣傳全新專輯《看天》，並預告將帶給歌迷更多驚喜。另外翁立友也與吳俊宏合唱〈我問天〉，接著再加上陳隨意一起帶來〈堅持〉，最後更以〈迷魂香〉收尾，個個賣力開唱，根本把演唱會搬進攝影棚。

翁立友。（中視提供）

輪到吳申梅、林姍上場合唱〈浪跡天涯〉時，兩人服裝一黑一白，立刻被康康笑指像「黑白無常」、「黑白姐妹花」。演唱過程兩人往舞台下走、熱情帶動唱，許志豪見狀緊張大喊：「吳申梅唱到副歌，張開手臂往我們這走時，我還以為她要衝去下面拿外送！」吳申梅則澄清：「我們想呈現一種豪放感，想跟大家『嘿』一下啦！」她自己也笑說那動作一做出來，突然覺得「怎麼有點新疆舞、還帶點中東味道」。

許志豪（左）、康康。（中視提供）

節目還安排「愛要大聲說出來」情歌對唱單元，感情八卦話題立刻展開。陳孟賢直指「李子森跟杜忻恬瞞很久了，何時要說出來」，康康接著說「如果他們結婚的話，就像陳漢典娶LuLu一樣，大家都很開心」，陳隨意卻好奇：「為何『森恬CP』卻演唱〈為何你愛著別人〉，兩人都還沒結婚，他們口是心非」。話鋒一轉，陳孟賢自爆近期有一個煩惱：「最近到外面商演，觀眾朋友看到我都握著我的手說『吳美琳有來嗎？她是一個好女孩，你不娶她真的會後悔一輩子』。」翁立友還建議：「如果你去吳美琳的故鄉彰化秀水鄉，鄉親他們絕對不會放你走，秀水女婿」，康康也幽默地說：「其實我是對吳美琳的媽媽比較有好感」，頓時全場大笑。《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

