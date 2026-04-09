森恬CP驚傳破局！康康爆「50歲男星介入」已見家長叫岳父
「金曲製造機」羅文聰擔任中視《綜藝一級棒》本週六（11日）的大來賓，祭出「今晚我要稱霸KTV」主題，選出MVP歌手，送上象徵最高榮耀的「黃金麥克風」。康康在節目中，語重心長地對「森恬CP」的李子森說，一定要好好珍惜杜忻恬，因為他前陣子親眼目睹55歲的白雲叫杜忻恬爸爸「岳父」。
節目開場，主持群與歌手齊唱〈春嬌愛隨意〉，氣氛熱鬧，但康康一唱完就忍不住開嗆：「杜忻恬不簡單，這首歌唱得好像她自己的歌一樣，搞到後面我們這些美女出來，也只聽到她的聲音而已」，此話一出讓其他女歌手紛紛喊冤：「有啦！我們也有唱！」康康瞬間遭到群起圍攻，寡不敵眾之下只好抱頭求饒：「好啦好啦，那我們重錄好了！」
康康話題一轉，看著李子森說：「你要好好珍惜忻恬」，爆料某次商演巧遇杜忻恬，當時白雲竟然開口叫杜爸爸「岳父」，讓人傻眼，「白雲看起來比忻恬爸爸還老，還敢叫人家岳父？李子森你要小心欸，你有情敵了，不然我們可能要喝白雲跟忻恬的喜酒。」眾人聽後崩潰大喊：「太可怕！那個畫面沒辦法想像！」
整集節目好歌輪番唱，進行到最具KTV氛圍的經典對唱時。沈建豪與許志豪被評審形容為「鐵漢柔情代表」，合唱〈愛愈深傷愈重〉各有千秋。不過彩排時，沈建豪主動提出「要不要升KEY」，讓許志豪備受壓力。
另一組陳隨意與吳俊宏演唱〈若是我回頭來牽妳的手〉，完全展現「KTV包廂模式」，2人一路拼命升KEY，飆出極限高音。康康聽完忍不住大讚陳隨意，「這首歌至少要有娶3、4次老婆的經驗，才唱得出來！」一句話笑翻全場。
吳俊宏更是不斷加碼，硬是將歌曲連升KEY2次，強調「這樣才有層次」，展現對高難度挑戰的執著。但許志豪聽完卻抱怨：「跟吳俊宏唱歌很累，他就很喜歡升KEY！」沒想到吳俊宏立刻回嗆：「我跟沈建豪唱就不會覺得累。」現場火藥味瞬間升高，許志豪也不甘示弱回擊：「你以為我們喜歡跟你們兩個唱啊！」一句比一句嗆，大夥也紛紛起鬨：「是起要內鬨了是不是！」完整內容就在本週六（4月11日）晚間8點中視《綜藝一級棒》，週日晚間8點中天娛樂台播出。
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