「森恬CP」遭拱公開！康康虧「像漢典娶LuLu」：大家都會祝福

李子森跟杜忻恬頻頻傳出緋聞。

節目《綜藝一級棒》安排「愛要大聲說出來」情歌對唱單元，感情八卦話題立刻展開。陳孟賢直指：「李子森跟杜忻恬瞞很久了，何時要說出來？」康康接著說：「如果他們結婚的話，就像陳漢典娶LuLu一樣，大家都很開心。」陳隨意卻好奇：「為何『森恬CP』卻演唱〈為何你愛著別人〉，兩人都還沒結婚，他們口是心非。」

新一集節目邀來「金曲歌王」翁立友擔任大來賓，製作單位也以他的名字設計「以歌會友歌友會」主題，翁立友一開場先接連帶來〈十面埋伏〉、〈Only You〉、〈搖咧〉等夯曲，渲染力十足，全場歌手更是集體大合唱，藉節目翁立友也宣傳全新專輯《看天》，並預告將帶給歌迷更多驚喜。另外翁立友也與吳俊宏合唱〈我問天〉，接著再加上陳隨意一起帶來〈堅持〉，最後更以〈迷魂香〉收尾，各個賣力開唱，根本把演唱會搬進攝影棚。

熱情互動像拿外送？吳申梅自嘲舞步有「新疆中東味」

輪到吳申梅、林姍上場合唱〈浪跡天涯〉時，兩人服裝一黑一白，立刻被康康笑指像「黑白無常」、「黑白姐妹花」。演唱過程兩人往舞台下走、熱情帶動唱，許志豪見狀緊張大喊：「吳申梅唱到副歌，張開手臂往我們這走時，我還以為她要衝去下面拿外送！」吳申梅則澄清：「我們想呈現一種豪放感，想跟大家『嘿』一下啦！」她自己也笑說那動作一做出來，突然覺得「怎麼有點新疆舞、還帶點中東味道」。

吳美琳（左）與陳孟賢男女對唱默契佳。

陳孟賢煩惱被催婚 吳美琳家鄉「秀水女婿」

話鋒一轉，陳孟賢自爆近期有一個煩惱：「最近到外面商演，觀眾朋友看到我都握著我的手說：『吳美琳有來嗎？她是一個好女孩，你不娶她真的會後悔一輩子。』」翁立友還建議：「如果你去吳美琳的故鄉彰化秀水鄉，鄉親他們絕對不會放你走，秀水女婿。」康康也幽默地說：「其實我是對吳美琳的媽媽比較有好感。」頓時全場大笑。



