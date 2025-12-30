森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區
Photo Credits：yuntin888、yiwei.feng
隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。
【桃園山系Relax景點】
羅浮溫泉/北橫美人湯
角板山形象商圈/原民風味餐
小烏來天空步道
宇內溪溫泉戲水區/今年新景點
東眼山國家森林遊樂區
羅浮溫泉/北橫美人湯
https://www.instagram.com/p/DSkHBamgTsw/
https://www.instagram.com/p/DSzEHdnj4Ju/
Photo Credits：krk4072ii、christian.diva
羅浮溫泉座落於桃園復興區，是北橫公路上最迷人的舒壓祕境。其泉質屬於清澈透明的碳酸氫鈉泉，因洗後皮膚光滑細緻而擁有「美人湯」的美譽。遊客能在重山峻嶺的懷抱中，一邊呼吸山林芬多精，一邊享受溫熱泉水滋潤全身。
地址： 桃園市復興區羅浮里 5 鄰 140 號
交通方式：於大溪客運總站搭乘 5106、5104、5109 等路線公車，至「羅浮口」站下車，步行即可抵達。
角板山形象商圈/原民風味餐
https://www.instagram.com/p/CI0F-a2Dp8g/
https://www.instagram.com/p/CjSzXM0vUOY/
https://www.instagram.com/p/CjIS5b4B9Rc/
Photo Credits：yuntin888、vianliu0502、wychouchou
角板山是北橫公路的重要起點，園區內的老松樹、楓樹、櫻花在不同季節依旬綻放，還能俯瞰大漢溪、石門水庫美景，充滿人氣。附近景點則可安排到小烏來天空步道及慈湖一起走走，走累了還能到景觀餐廳歇腿，眺望大漢溪、新溪口吊橋。
地址：桃園市復興區中正路133-1號
大眾交通：搭乘台灣好行假日行駛的小烏來線 (502號) 至「角板山行館」站即可。
小烏來天空步道
https://www.instagram.com/p/CMw8h33nxhH/
https://www.instagram.com/p/CDuvpctH6mg/
https://www.instagram.com/p/COTKDmjHJxC/
Photo Credits：charlotte.c_33、yu_1201_、hsun_ying915
位於小烏來風景區內，在小烏來瀑布上方以強化透明玻璃及鋼索搭建的天空步道，走向凌空的伸展台，營造出漫步天際的想像；透過玻璃橋，可以居高臨下欣賞清澈溪水衝撞岩壁產生飛濺水花，以及一旁像是定格的巨大風動石，震撼又不失趣味。
地址：桃園市復興區4-6號
交通資訊：搭乘台灣好行502小烏來線（假日行駛）至「小烏來天空步道」站下車。搭桃園客運至大溪站，轉搭桃園客運5109A至「小烏來」站下車。
宇內溪溫泉戲水區/今年新景點
https://www.instagram.com/p/C_0RjW5TI4J/
Photo Credits：benben_life_
宇內溪溫泉戲水區位在小烏來風景特定區，溪流介於「一號橋」和「二號橋」之間，2025年4/25開始試營運，這裡結合山溪野溪玩水與碳氫鈉「美人湯」溫泉體驗，購買小烏來風景區門票，除暨有參觀天空步道、天空繩橋外，另可免費泡湯。
地址：桃園市復興區
交通資訊：從桃園火車站後站的客運總站 ，搭乘台灣好行-小烏來線（假日行駛），至「小烏來天空步道站」下車。
東眼山國家森林遊樂區
https://www.instagram.com/p/Cq0IRL5yIhP/
https://www.instagram.com/p/CqFgURXrVIm/
Photo Credits： rhyhanna、yiwei.feng
東眼山屬雪山山脈尾端， 從桃園阿姆坪遠眺，山形頗似躺著的少女以大眼睛向東望而得名。園區內多達三百多公頃的柳杉樹，自導式步道穿梭其中，盡享芬多精沐浴，走至山頂時能遠眺桃園、三峽、淡水河等景致，心曠神怡。
地址：新北市三峽區、桃園市復興區
大眾交通：搭乘台灣好行東眼山線 (506) 至「東眼山」站，再步行前往即可
撰文者/ 海的那編
其他人也在看
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 1 小時前 ・ 4
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 560
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 10
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 5 小時前 ・ 119