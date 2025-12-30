森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區

Photo Credits：yuntin888、yiwei.feng

隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。

【桃園山系Relax景點】

羅浮溫泉/北橫美人湯

角板山形象商圈/原民風味餐

小烏來天空步道

宇內溪溫泉戲水區/今年新景點

東眼山國家森林遊樂區

羅浮溫泉/北橫美人湯

Photo Credits：krk4072ii、christian.diva

羅浮溫泉座落於桃園復興區，是北橫公路上最迷人的舒壓祕境。其泉質屬於清澈透明的碳酸氫鈉泉，因洗後皮膚光滑細緻而擁有「美人湯」的美譽。遊客能在重山峻嶺的懷抱中，一邊呼吸山林芬多精，一邊享受溫熱泉水滋潤全身。

地址： 桃園市復興區羅浮里 5 鄰 140 號

交通方式：於大溪客運總站搭乘 5106、5104、5109 等路線公車，至「羅浮口」站下車，步行即可抵達。

角板山形象商圈/原民風味餐

Photo Credits：yuntin888、vianliu0502、wychouchou

角板山是北橫公路的重要起點，園區內的老松樹、楓樹、櫻花在不同季節依旬綻放，還能俯瞰大漢溪、石門水庫美景，充滿人氣。附近景點則可安排到小烏來天空步道及慈湖一起走走，走累了還能到景觀餐廳歇腿，眺望大漢溪、新溪口吊橋。

地址：桃園市復興區中正路133-1號

大眾交通：搭乘台灣好行假日行駛的小烏來線 (502號) 至「角板山行館」站即可。

小烏來天空步道

Photo Credits：charlotte.c_33、yu_1201_、hsun_ying915

位於小烏來風景區內，在小烏來瀑布上方以強化透明玻璃及鋼索搭建的天空步道，走向凌空的伸展台，營造出漫步天際的想像；透過玻璃橋，可以居高臨下欣賞清澈溪水衝撞岩壁產生飛濺水花，以及一旁像是定格的巨大風動石，震撼又不失趣味。

地址：桃園市復興區4-6號

交通資訊：搭乘台灣好行502小烏來線（假日行駛）至「小烏來天空步道」站下車。搭桃園客運至大溪站，轉搭桃園客運5109A至「小烏來」站下車。

宇內溪溫泉戲水區/今年新景點

Photo Credits：benben_life_

宇內溪溫泉戲水區位在小烏來風景特定區，溪流介於「一號橋」和「二號橋」之間，2025年4/25開始試營運，這裡結合山溪野溪玩水與碳氫鈉「美人湯」溫泉體驗，購買小烏來風景區門票，除暨有參觀天空步道、天空繩橋外，另可免費泡湯。

地址：桃園市復興區

交通資訊：從桃園火車站後站的客運總站 ，搭乘台灣好行-小烏來線（假日行駛），至「小烏來天空步道站」下車。

東眼山國家森林遊樂區

Photo Credits： rhyhanna、yiwei.feng

東眼山屬雪山山脈尾端， 從桃園阿姆坪遠眺，山形頗似躺著的少女以大眼睛向東望而得名。園區內多達三百多公頃的柳杉樹，自導式步道穿梭其中，盡享芬多精沐浴，走至山頂時能遠眺桃園、三峽、淡水河等景致，心曠神怡。

地址：新北市三峽區、桃園市復興區

大眾交通：搭乘台灣好行東眼山線 (506) 至「東眼山」站，再步行前往即可

撰文者/ 海的那編