森林敘事La Foresta by Narrative｜隱身板橋巷弄的森林系餐酒館，享受靜謐療癒美食 | ELLE

PHOTO CREDIT: 基隆市政府產發局 / 森林敘事

走進板橋綠意圍繞的小巷，門口兩株樹影把城市的喧鬧隔開；推門後是木頭與草本的味道，光線落在吧檯與桌面上，像在安靜地說故事——「森林」是城市裡的一片綠洲，「敘事」則是把廚師、料理、服務與客人連在一起，每一次上菜都是一段新的物語。

森林敘事以植物布置打造森林風店面，門口一眼望去濃郁的自然文青氛圍。

PHOTO CREDIT: 森林敘事

森林敘事料理橫跨多元菜系，持續精進廚藝，開發新菜單供顧客嚐鮮

PHOTO CREDIT: 基隆市政府產業發展處

本屆基隆創意壽司競賽，森林敘事獲得金賞殊榮。隋承翰主廚以加州捲為主調，撒上飛魚卵的同時，刀工又借用中式刻刀，口感與視覺一次到位；背後的思路是西餐重視的「料理重組」與創意呈現，讓中、日、西三種手法在同一口裡自然交會。至於問到為何會想來基隆參賽，隋老師笑說，團隊常常「大半夜到崁仔頂挑選最新鮮的漁貨」，基隆的海味一直是森林敘事盤中的常客。

PHOTO CREDIT: 森林敘事

森林敘事不把自己綁在單一菜系，從早午餐、義式、法式到亞洲菜系，團隊秉持跨領域學習，常參加國內外比賽，有人還在廚藝學校任教，把經驗帶回餐廳。森林敘事亦不斷推出新的菜單，讓食客每次來都有新的嚐鮮。

11月推出融入多國風味具亞洲特色的全新菜單

PHOTO CREDIT: 森林敘事

今年11 月森林敘事將推出全新菜單，融入亞洲風味：主菜選用南島「高地和羊」真空熟成 21 天，先以西式煎烤處理，再搭配日式味噌茄子泥與彰化蘆筍；前菜用西式低溫烹調的基隆崁仔頂比目魚，鋪上台灣常見的皇宮菜，口感滑順、層次清楚，台式、日式、南洋、西式，不同味道交織迸發出全新的味蕾饗宴。

店鋪內的色調與布置在敘述著人生百味故事

PHOTO CREDIT: 森林敘事

森林敘事不走浮誇路線，而是用料理訴說人生百味。來這裡吃一餐，你會記住的不只是菜名，而是那段一起走過的故事。

森林敘事 La Foresta by Narrative

地址： 新北市板橋區民權路202巷24號

電話：02-2275 0168

營業時間：週一到週日 12:00-15:00、17:30-21:30

城市沙漠中的一片綠洲「森林」，將廚師、料理、服務與客人譜寫出一段新的「敘事」。

PHOTO CREDIT: 森林敘事

PHOTO CREDIT: ELLE Taiwan

