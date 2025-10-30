森林敘事La Foresta by Narrative｜隱身板橋巷弄的森林系餐酒館，享受靜謐療癒美食 | ELLE
PHOTO CREDIT: 基隆市政府產發局 / 森林敘事
走進板橋綠意圍繞的小巷，門口兩株樹影把城市的喧鬧隔開；推門後是木頭與草本的味道，光線落在吧檯與桌面上，像在安靜地說故事——「森林」是城市裡的一片綠洲，「敘事」則是把廚師、料理、服務與客人連在一起，每一次上菜都是一段新的物語。
森林敘事以植物布置打造森林風店面，門口一眼望去濃郁的自然文青氛圍。
PHOTO CREDIT: 森林敘事
森林敘事料理橫跨多元菜系，持續精進廚藝，開發新菜單供顧客嚐鮮
PHOTO CREDIT: 基隆市政府產業發展處
本屆基隆創意壽司競賽，森林敘事獲得金賞殊榮。隋承翰主廚以加州捲為主調，撒上飛魚卵的同時，刀工又借用中式刻刀，口感與視覺一次到位；背後的思路是西餐重視的「料理重組」與創意呈現，讓中、日、西三種手法在同一口裡自然交會。至於問到為何會想來基隆參賽，隋老師笑說，團隊常常「大半夜到崁仔頂挑選最新鮮的漁貨」，基隆的海味一直是森林敘事盤中的常客。
森林敘事料理橫跨多元菜系，持續精進廚藝，開發新菜單供顧客嚐鮮
PHOTO CREDIT: 森林敘事
森林敘事不把自己綁在單一菜系，從早午餐、義式、法式到亞洲菜系，團隊秉持跨領域學習，常參加國內外比賽，有人還在廚藝學校任教，把經驗帶回餐廳。森林敘事亦不斷推出新的菜單，讓食客每次來都有新的嚐鮮。
11月推出融入多國風味具亞洲特色的全新菜單
PHOTO CREDIT: 森林敘事
今年11 月森林敘事將推出全新菜單，融入亞洲風味：主菜選用南島「高地和羊」真空熟成 21 天，先以西式煎烤處理，再搭配日式味噌茄子泥與彰化蘆筍；前菜用西式低溫烹調的基隆崁仔頂比目魚，鋪上台灣常見的皇宮菜，口感滑順、層次清楚，台式、日式、南洋、西式，不同味道交織迸發出全新的味蕾饗宴。
店鋪內的色調與布置在敘述著人生百味故事
PHOTO CREDIT: 森林敘事
森林敘事不走浮誇路線，而是用料理訴說人生百味。來這裡吃一餐，你會記住的不只是菜名，而是那段一起走過的故事。
森林敘事 La Foresta by Narrative
地址： 新北市板橋區民權路202巷24號
電話：02-2275 0168
營業時間：週一到週日 12:00-15:00、17:30-21:30
城市沙漠中的一片綠洲「森林」，將廚師、料理、服務與客人譜寫出一段新的「敘事」。
PHOTO CREDIT: 森林敘事
PHOTO CREDIT: ELLE Taiwan
>> 「莞固和食」結合台灣在地食材與日式技法，喜愛日本料理的人一定要去
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
台北吃得到！「亞太50大比薩」第2名登台，全新14道義式饗宴開吃！
Mr. Peppe即日起至12月31日帶來全新14道單點、分享餐料理，包括三款前菜、六款比薩、兩款義大利麵、兩款主菜與一款甜點，單點料理每道280元+10%起，雙人及多人分享餐組合3,980元+10%起。前菜推薦 「番紅花炸飯球」，以阿勃瑞歐米燉煮後包入絞肉油炸，最後刨上黑松露與帕瑪森...styletc ・ 1 天前
網紅帶路 走讀迪化街名店
許多人對於迪化街第一印象，不外乎是中藥或南北乾貨，以及過年時的年貨大街，實際上在近年來的文創風潮帶領下，新一代的接班人以及外來客，開設了不少咖啡美食、個性名店，讓迪化街跳脫傳統中藥店的印象。2025臺北網紅節系列活動，日前由網紅如意公主等人，帶著大家走讀迪化街，拜訪百年街區的網紅名店，包括源自1923年、以天然環保手作精神重啟的肥皂品牌大春煉皂；傳承近百年、堅持手工製鞋與刺繡工藝的小花園鞋莊；推出便捷漢方包裝、讓養生變輕鬆的龍源中藥行；以昭和復古氛圍與創意冰品聞名的昭和浪漫洗濯屋；以及推廣音樂療癒文化、讓人向內安定的頌缽專門店沐溫MuWarm等，體驗傳統與創新的融合。中時新聞網 ・ 14 小時前
永心鳳茶新光南西店 悠閒用餐美拍打卡的好地方
「永心鳳茶」有著全台最美台茶沙龍之稱，店裡融合了時尚及復古的設計風格，讓人可以悠閒自在品嚐精緻在地台菜和茶飲；充滿復古氛圍的台式茶館，也是美拍打卡的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 21 小時前
五桐號 X Care Bears聯名來了！3款焙茶新品必喝，6款限定周邊全收錄
今年秋天五桐號再度展開跨界聯名攻勢，邀請誕生於80年代、擁有無數粉絲的經典角色Care Bears™攜手打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。10/23起繽紛可愛的Care Bears將現身全台五桐號門市，化marie claire 美麗佳人 ・ 12 小時前
當命運進入轉折點，你的11月將展開哪種新旅程？
11月是一個內外轉化並進的月份，此時也最適合放下執著，順勢而為。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看這個月你將迎來什麼轉折與啟示！科技紫微網 ・ 4 小時前
換換愛4／無縫換愛遭抨擊 黃子佼陷多年事業低谷
賀瓏與天殘分手後，短時間內與Albee發展戀情，被質疑為「無縫接軌」。由於天殘不久後輕生，爭議點不僅在於情感時間的重疊，賀瓏在天殘生前未盡陪伴之責，以及分手後火速展開新戀情對天殘的打擊程度，雖然Albee曾發文表示「我沒有對不起任何一個人」，仍引發外界對賀瓏處理感...CTWANT ・ 1 天前
台東冰咖啡創意大師賽頒獎 (圖)
2025第3屆台東冰咖啡創意大師賽今年以「山海共醇」為主題，調製一杯對台東山海風貌與土地的熱情，共有18人得獎，28日在台東縣政府進行頒獎。中央社 ・ 1 天前
台東冰咖啡創意大師賽 王溢錞連霸金獎
第三屆「台東冰咖啡創意大師賽」決賽暨頒獎典禮二十八日於臺東縣政府大禮堂熱烈登場。來自全國各地的十八位咖啡職人與青年創作者齊聚台東，展現創意、技藝與對土地的熱情。經一天的激烈競賽，結果金獎由王溢錞連霸蟬聯。評審團指出，今年選手們的作品不僅創意滿點，更展現出對「風土」的深刻理解。許多作品融入台東產區咖啡豆、熱帶水果與部落食材，創造出兼具美感與故事性的飲品。主審陳志銓表示，本屆冠軍作品〈尋蹤〉以黑手新配方【獵人的腳印】為基底，融入金崙海岸捕撈文化，風味層次豐富、表現亮眼；銀獎與銅獎作品也各具巧思，呈現出台東冰咖啡的多元樣貌。知名咖啡YouTuber「VVcafeby學長」首次擔任評審，他表示：「本次選手的創意表現相當出色，技巧上也展現出突破性，特別是以旗魚鬆等在地特色食材融入冰 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
Razer推出Huntsman V3 Pro 8KHz電競鍵盤，與職業選手共創的極致性能利器
Razer正式發表旗艦電競鍵盤Huntsman V3 Pro 8KHz系列，透過升級的類比光軸技術與8KHz超高輪詢率，打造專為頂尖玩家設計的競技利器。這款由CS傳奇選手NiKo等職業選手參與開發的鍵盤，將在為電競賽事建立新的速度與精準度標準。Mashdigi ・ 10 小時前
婚禮穿搭全攻略！從教堂到After Party、這4招優雅到犯規，不怕出錯也不搶鋒頭
婚禮穿搭：婚禮前的親友聚會、輕鬆慵懶不失精緻風格午後的陽光灑落在白色圍籬與草地上，親友齊聚於鋪著米色亞麻桌布的餐桌旁，輕鬆享受幸福氛圍。挑選一件輕柔裙裝，讓自然的皺褶與光線共舞。細緻花紋或溫柔色調能營造慵懶氛圍，同時保有精緻感。若想注入一點個性，可搭配單...styletc ・ 20 小時前
2025聖誕倒數月曆12款！Aesop首次推出《寓香之所》、MFK藏限量驚喜
提早迎接聖誕節！2025聖誕倒數月曆出爐～每到年底最令人期待的倒數月曆，今年可說誠意滿滿驚喜不斷！造咖 ・ 1 天前
20款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手
最近氣候正式入冬，換季導致日夜溫差大、陰晴不定，要是夜晚騎車、或是通勤路上、週末戶外活動郊遊、登山看海，沒有一件既能防風保暖，又禁得住陣陣飄來的細雨，而不被淋濕的外套，那實在不行！快來看編輯為你精選的20款防風防潑水外套推薦。防風外套推薦：marie claire 美麗佳人 ・ 12 小時前
國風電音女力綻放 浪LIVE傳奇麗絲領軍11/2陪你走進「天選之路」
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導 麗絲（Liz）不只是浪LIVE傳奇直播主，同時也是女子國風電音樂團天選THE CHOSENs的團長，這次將於11月2日在捷運展演廳，攜手八位才華洋溢的國樂女神，帶來一場融合傳統國樂與現代舞台藝術的跨界盛典「THE CHOSENs 天選之路」。天選THE CHOSENs自2023年創立以來，以其獨樹一格的國風電音風格迅...匯流新聞網 ・ 3 小時前
《沉默之丘f》太難臉模本人玩到痛哭，網友：應該加入「加藤小夏」難度
《沉默之丘f》主角臉模演員與模特兒的「加藤小夏」開台挑戰遊戲，但因為自己根本不是常玩遊戲的人，首次實況的傀儡怪物就已經苦戰，而首次到神社繪馬的無臉男爬行怪直接讓她實況卡了整場，死到一度痛哭不知怎辦，聊天室也有非常多全肯定觀眾，比起首次實況約 5500 人本次實況最高一度達六萬人同時觀看。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 50 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前