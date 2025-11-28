森林法修法盼永續與生態維持 游顥爭取先還地於民 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院經濟委員會排審《森林法》部分條文修正草案，目標是森林永續與生態維持，但立委游顥認為，各縣市常遇到國有或公有林地的土地爭議，故他針對第8條之一提出修正版本，盼能透過法制化，讓現有的耕作者能得以保護生計，進而「還地於民」，保障農民權益。

游顥表示，民國58年，台灣省政府以第一版航照為據，如當時具占墾或居住等事實，排除地質敏感區，得簽訂正式租約，但不管是南投縣或其他縣市，常有國有或公有林地的土地爭議，尤其是農民會遇到後續補償的問題。他也說，每次選舉，不論藍綠都高喊「還地於民」，但實際上卻未有法制能落實，導致農民在栽種過程中，若遇風災受損就血本無歸，但談到如何補償卻總是吃虧。

游顥說，台灣山區早期具民眾居住或墾殖，然因政府地籍資料佚失，或前土地登記制度不健全，致使無法取得土地使用權狀，嚴重損及山區民眾權益，為維護現有耕作者生計，故提出《森林法》第8條之一修正案，明定國有或公有林地得出租予現實際使用或墾用之耕作者。他強調，為現有耕作者生計，新增民國82年7月21日前有實際使用或墾用之事實，並願繳清歷年使用補償金者，得逕予出租。另外，出租辦法由管理機關訂定。

游顥認為，每每遇到類似的補償問題，行政機關常常互踢皮球，但事實上，可用「82721」條款做為解決方案。他說，透過修正案，即能用法制化，讓現有的耕作者在實際使用上，或墾用上能夠得以保護其生計；此舉不只能解決機關互踢皮球的問題，行政機關也能實際上進行合法出租，進而真正做到「還地於民」、保障農民。

照片來源：游顥辦公室提供

