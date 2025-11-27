森林法修法 陳亭妃籲協助世居民眾權益、強化罰則並加強搶救森林大火SOP
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
立法院經濟委員會今（27）日審議《森林法》修正草案，立法委員陳亭妃指出，社會對於本次修法相當關注，特別是涉及「世代居住在林地」的民眾權益。她強調，早年因缺乏資料或航測影像不清，許多家庭難以證明世居事實，農業部應在公務員不違法的前提下，採更務實、有彈性的方式協助世居家庭，使制度更貼近實際生活情況。
陳亭妃表示，目前可採信的航測圖多來自民國65至71年間，但當年技術有限，影像模糊，且早期並無水電等佐證資料，加上許多長者已不在，使人證物證都難以取得。然而，地方里長與住戶往往能清楚證明某家族世居事實。農業部長承諾，將在不違反法令前提下，檢討更彈性的證明方式並加強與地方溝通。
在保護森林方面，陳亭妃指出，台南擁有逾4萬公頃國有林地，是重要的生態資源，但現行罰則不足以遏阻破壞行為。她強調，97％森林火災為人為因素，提出修法、審議目的就是為主管機關提供更多執法工具，避免惡意破壞反覆發生，並要求建立完整的森林火災應變SOP。除宣導外，陳亭妃也呼籲必須結合取水點、蓄水池、消防救援路線及跨部會動員機制，才能避免森林大火延燒數日無法控制。
陳亭妃最後強調，本次森林法修法是為了讓主管機關有更完整的法制基礎與執法工具，同時在不讓公務員違法的前提下，保障真正長期耕作或居住民眾的權益。她呼籲農業部盡速提出具體執行方案並強化跨部會協作，真正提升台灣森林保護的能力。
