森林活動中心動工 潭子聚興里十月迎新貌

潭子區聚興里市民活動中心開工動土 2026.1.19

[NOWnews今日新聞] 台中市潭子區聚興里人口已突破5000人，為回應里民對公共空間的殷切期盼，台中市政府投入1,840 萬元興建「聚興里市民活動中心」，今（19）日舉行開工典禮。在立法委員楊瓊瓔積極協調國防部無償撥用土地下，該工程預計於今年10月完工，屆時將為地方提供一處結合生態、藝文與休閒的多元化地標。

今開工典禮由民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同代表市長盧秀燕主持。吳世瑋表示，聚興里民長期缺乏舒適活動空間，感謝立委楊瓊瓔協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有地，以及市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃與地方里長的通力合作，讓這樁地方多年心願得以實現。

潭子區長劉汶軒詳細介紹，活動中心規劃為地上一層建築，總樓地板面積約70 坪。外觀以「森林意象」與淺色系立面為主軸，運用木質材料與大面積採光窗，將室內空間與周邊萬坪綠帶、生態步道相互串聯。內部則規劃有開放式廣場、多功能活動區及休息區，營造悠閒宜人的育樂環境。

楊瓊瓔則表示，聚興里原有部隊駐守，她爭取軍方遷建並釋出14公頃土地，歷經十多年努力，陸續促成新興國小、市警局及潭子區公所等進駐，並推動聚興社區休憩場域改善一、二、三期工程，成功打造萬坪綠帶，讓原本封閉的軍事用地，逐步轉型為開放、共享的城市綠肺。至於聚興里市民活動中心用地，她則向國防部爭取無償撥用無償撥用豐興段1084地號等3筆國有土地，總面積近4000平方公尺，再由市府編列1840萬元預算，克服用地與經費障礙拍板興建。

潭子區公所補充，市府近年全面升級潭子區建設，除活動中心外，亦陸續完成聚興簡易棒壘球場、潭子國民暨兒童運動中心及首座親子館；在交通方面，透過潭興立體停車場、自行車跨橋工程及多條道路拓寬與人行道優化，實質提升地方生活品質。未來市府將持續以務實行動，打造更幸福宜居的台中。

