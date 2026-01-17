森林王子來了！張泰山接任新竹市政顧問 高虹安：史上第一200轟就是在新竹市立棒球場擊出

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市長高虹安16日親自敦聘曾效力中華職棒興農牛、統一獅隊，並曾拿下多屆全壘打王的職棒傳奇球星「森林王子」張泰山擔任市政顧問，盼張泰山能傳承球技及專業經驗，讓成德青棒隊持續精進、推動市政體育發展。高虹安更提到，張泰山是中職史上第一位擊出200轟的選手，而且200轟就是在新竹市立棒球場打出來的。

張泰山是中職史上第一位擊出200轟的選手，而且200轟就是在新竹市立棒球場打出來的。（圖／市府提供）

張泰山表示，感謝市府的信任與肯定，未來將全力配合市府推動體育政策，並持續投入基層體育與青少年選手培育工作，期望協助更多年輕選手找到方向、勇敢築夢。他強調自己過去曾受人幫助，很開心能有機會回饋基層，也勉勵學生未來有所成就後記得回饋社會。除了棒球領域，他也看見其他運動需要推動，他將全力支持竹市運動，並提高成德高中的能見度。

高虹安則讚許，張泰山多年來在職棒舞台累積豐富實戰經驗，對於選手培育、運動產業及基層棒球推廣皆具深厚見解。張泰山不僅是中職史上第一位擊出200轟全壘打的球員，這支極具意義的200轟正是從新竹市立棒球場擊出。

高虹安也提到，此次很榮幸聘任張泰山擔任市政顧問，期待其以自身經驗傳承，協助市府在體育政策、人才培育及運動風氣推廣上提供專業建言，讓竹市體育環境更加完善。她也鼓勵在座的選手在張顧問的指導之下，持續打出亮眼的紅不讓，一起成為新竹之光。

教育處指出，現任校長沈永昆是成德校友，接任後憶念過往師長之恩，圖思學弟妹未來發展，可謂任重道遠。同為體育人的校長，為協助體育成績更上層樓，他目前正積極爭取校地以規劃新宿舍，改善住宿舍生的生活品質；檢視各項體育訓練硬體設施，如打擊練習場、體育館，汰舊換新以提升訓練環境；未來亦計畫在校內建置風雨操場，讓校園空間能更充分利用，以利體育課程及各項體育訓練順利進行。

教育處長林立生指出，成德高中座落於崧嶺之上，地勢高亢、視野遼闊，是竹市重要的體育人才培育基地，多年來孕育出多位世界級運動選手，包括奧運拳擊銅牌得主陳念琴、棒球國手林凱威、世大運金牌彭名揚等，為國爭光。此外，體育班長期深耕基層體育教育，學生在課業與訓練間努力平衡，屢次在全國性比賽中獲得佳績，不僅展現堅毅的運動家精神，也為城市注入正向能量。市府透過慰勞與表揚，向學生、教練及學校團隊表達最高肯定，同時也邀請張顧問致贈簽名球給現場參與的體育班同學們，藉此勉勵大家持續精進，朝更高競技舞台邁進。

