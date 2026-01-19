森林王子回來了！張泰山任新竹市政顧問 風城再燃棒球魂
中華職棒傳奇全壘打王張泰山正式重返新竹。新竹市政府今（19）日宣布，聘請張泰山擔任市政顧問，盼借重其長年職棒歷練與對基層棒球的投入，強化新竹體育政策與運動行銷能量，打造更具辨識度的城市運動品牌。
市府指出，張泰山不僅是中職史上全壘打紀錄保持人，更長期投入基層棒球推廣，具備難得的實戰經驗與國際視野，未來將在政策建議、人才培育及城市行銷三大面向提供專業協助，成為新竹體育發展的重要推手。
而新竹市長高虹安17日也在臉書上發文回憶，張泰山與新竹淵源深厚。2008年他在新竹市立棒球場揮出職棒生涯第200轟，寫下中職里程碑，也替新竹留下經典一頁；而他的職棒第一支安打，同樣誕生於新竹球場，等同在此開啟傳奇序幕，讓風城成為見證其職棒起點的重要城市。
高虹安表示，能親自頒發聘書深感榮幸。她強調，張泰山的價值不僅在於場上的紀錄，更在於退役後持續深入校園、陪伴年輕選手、推動基層棒球的行動力，正是新竹當前最需要的專業與熱情。
依市府規畫，張泰山未來將扮演三項關鍵角色：一是以專業角度參與體育政策討論，協助將制度與資源真正導入基層；二是投入青少年棒球訓練與指導，提升地方培育能量；三是結合運動活動與城市行銷，為新竹重塑「棒球城市」形象。
高虹安說，看到張泰山在校園與小球員面對面分享，是最具力量的傳承。市府將與其長期合作，讓新竹的體育發展更具方向與高度。
張泰山也在個人社群證實受聘消息，表示這份榮譽別具意義，未來將全力投入新竹基層棒球與市政相關工作，延續自己一路以來對棒球的熱愛與責任。
