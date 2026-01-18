「森林王子」回來了！高虹安震撼宣布：張泰山接任新竹市政顧問

傳奇回歸！新竹市長高虹安17日在社群平台震撼宣布，職棒全壘打王張泰山，正式接任新竹市政顧問，她更嗨喊「森林王子」回來了。

高虹安宣布，職棒全壘打王張泰山，正式接任新竹市政顧問。（圖取自高虹安臉書）

高虹安17日在臉書發文表示，還記得 2008 年在新竹市立棒球場，那顆劃破天際、載入史冊的「第 200 支全壘打」嗎？那一幕不僅是中華職棒的里程碑，更是新竹這座城市的驕傲記憶。

高虹安指出，自己非常榮幸能親自頒發聘書，敦聘台灣棒球界的傳奇、紀錄締造者張泰山擔任新竹市政顧問。（圖取自高虹安臉書）

高虹安指出，自己17日非常榮幸能親自頒發聘書，敦聘台灣棒球界的傳奇、紀錄締造者張泰山擔任新竹市政顧問。在泰山顧問身上，不只有無數的打擊紀錄，更有一份對基層棒球無私奉獻的心。

高虹安強調，未來市府將結合張泰山的國際視野與實戰經驗：專業領航：優化新竹市體育政策，讓專業意見落實到基層。人才培育：做基層棒球訓練的強力後盾，點燃小將們的職業夢想。城市行銷：讓運動成為新竹的城市品牌，重塑熱血棒球魂！

高虹安直言，看著泰山顧問在校園與選手們分享經驗，這就是最好的傳承。市府會與泰山顧問攜手，讓新竹的體育環境像泰山的打擊一樣，充滿力量、精準到位。

