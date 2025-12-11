森林療癒升級山林旅遊 茶果宴、高山滿天星加值

遊客參加森林療癒師課程，躺在武陵富野渡假村的草皮上，聽著專業講師引導，享受身心靈放鬆。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕國內旅遊業者指出，台灣山林約占7成土地面積，山林旅遊可搭配近年流行的「森林療癒」，引導人的五感開啟，可升級旅程體驗，同時退輔會的武陵、福壽山等高山農場，也趁勢提供全新茶果宴、茶酒等，加上高山無光害優勢的滿天星空，盼遊客遠離塵囂之餘更達到深度放鬆。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，台灣自然風景不輸國外，每座山都有特色，未來將推山林旅遊專屬「森林巴士」，首波鎖定武陵及福壽山等高山農場，結合生物多樣性，當地農特產，以及翻新的飯店、賓館等，讓老地方有新生命，更加上農業部認證的「森林療癒師」課程，升級遊程體驗。

森林療癒師邱瑞源表示，森林療癒是利用大自然資源，經專業師資指導，讓人重新找回與大自然連結，一趟課程約3小時，透過沉浸在安全舒適、跳脫現實的環境，開啟五感、釋放壓力，修復身心靈。

入山一趟交通耗時，留宿可較為舒適。武陵富野渡假村總經理沈木成表示，去年投入3.2億元翻新，以符合雪霸國家公園意象，也固定辦畫展、音樂會，提升深山飯店內涵。還推出全新武陵茶果宴，用在地食材，佐馬告、香椿、高山茶葉等獨特香料，帶來美饌體驗，並融入原住民文化，如「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」就是從泰雅族勇士湯變化而來。

退輔員事業管理處長董紹明指出，福壽山茶葉出名，價格為業界標竿，利用此特色，今年底預計推出最新「福壽山茶酒」產品，蒸餾製成，充滿高山茶香且一樣入喉回甘。

福壽山農場副場長張景富表示，自己愛做菜，與董處長合作推出農場新菜單，如原住民野菜水餃、蘋果絲天婦羅等，砂鍋魚頭採用20斤重大頭鰱，蘋果流沙包更造型吸睛。也翻修蔣公行館「達觀亭」、「福壽山莊」及住宿區的國民賓館，盼帶動梨山區整體旅遊品質。

高山無天然光害，山林旅遊也記得擁抱高山星空，武陵及福壽山農場皆設有星空導覽活動，由專業講師帶隊，講解各季節天上星座與故事；王岳聰說，早期遊客對山上印象多較潮濕、設備不好等，透過硬體翻修、軟體添加，盼逐漸串連各山區特色，並多元化搭配組合，提供不同行程，更希望讓國人滿意，進而推薦給海外旅客，提升國旅。

近期農業部推廣「森林療癒」，武陵農場的武陵富野渡假村也結合森林療癒師課程，一次3小時帶來遠離塵囂的身心靈放鬆。(記者吳柏軒攝)

武陵富野渡假村由主廚彭俊維設計，推出全新茶果宴，包含五葉松製成的果汁、武陵茶葉玉簪蝦，以及取材泰雅族文化的黑樹豆牛蒡排骨勇士湯等。(記者吳柏軒攝)

山林旅遊可搭配原住民特色料理，鉄木部落廚房老闆顏志雄以泰雅族食材入菜，打造整桌原住民佳餚。(記者吳柏軒攝)

退輔員事業管理處長董紹明(右)與福壽山農場副場長張景富合作，將農場最出名的茶葉再應用，推出全新「福壽山茶酒」，預計年底上架。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場更新菜色，推出如原住民媽媽包的「野菜水餃」等，口味獨特。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場更新菜色，蘋果流沙包的造型宛如半顆蘋果，十分可愛。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場是梨山區最著名的產茶區，其茶葉更是業界標竿，價格上看1台斤1萬2千元，主因是生長在海拔2500公尺，氣候寒冷而產量稀少。(記者吳柏軒攝)

武陵農場在12月初尚未楓紅，但已有許多銀杏葉飄落，染成一片金黃大地。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場翻新早期蔣介石與蔣宋美齡入住的「福壽山莊」，盡量還原保留當時樣貌，如寢室規格，預計年底開放遊客參觀。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場的福壽山莊外，也安排講師進行星空導覽，遊客利用手機APP等輔助，來辨識天上星座，知性又浪漫。(記者吳柏軒攝)

福壽山農場的楓樹已紅，遊客紛紛駐足留下倩影。(記者吳柏軒攝)

