森林裡的星光／林清陽

林清陽

蒼穹星光穿不透稀疏的樹梢

森林裡更瀰漫詭譎的氛圍

彷彿迷失在極地裡的永夜

牽引寂寥而青澀的故事

使得旅人心中流動不安與徬徨

卻依然看不到冰原盡頭的極光

寂靜黑夜裡傳來細微的聲響

那是夜行小動物的嘉年華

群聚爬行時洋溢猥瑣的聲音

似乎形成一種曖昧的隱喻

也許不在意旅人的疑惑

也要盡情暢快的享受歡樂

在迷霧裡移動沉重的步伐

想要尋覓一再失約的果陀

即使再一次聆聽虛無的話語

也會珍藏未曾兌現的承諾

像似孩提時期蒐集的寶物

宛如生命ㄧ般儲存在心裡

暗黑森林像似凍結的時空

把心靈送到另一個維度

彷彿擷取前世今生的圖騰

卻在仔細咀嚼過後發現

原來都是未曾存在的糾葛

終於不再執著於無盡的黑夜

（圖：林清陽提供）