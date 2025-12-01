森林護管員榜示10名新血加入守護山林行列
記者林中行／花蓮報導
林業及自然保育署花蓮分署一日公布「一一五年森林護管員甄試」錄取名單，四十名符合資格的考生中，共有十人脫穎而出，榜單已張貼於分署大門布告欄，並同步公布於臉書粉專與官網，供民眾查詢。
花蓮分署表示，本次甄試為強化第一線森林巡護量能、推動山林保育與國土生態綠網建構而辦理，甄試共分兩階段，內容結合體能、技術與專業知識測驗，務求選拔出兼具體能與專業能力的護管員。
花蓮分署指出，本次錄取的十名考生背景多元，且展現出對山林工作期待與熱情。榜首提到報考原因時一度淚目，他說，受到長期在相關領域工作的父親影響，自小便對林務工作充滿好奇。
然而他父親今年病逝，為了更了解父親生前所奉獻的工作內容，他先辭去外地工作返鄉，回到花蓮擔任約聘人員，實際投入相關業務。在日復一日的工作中更加確信自己的選擇，也因此加深了報考的決心。他說，這次抱著背水一戰的自信應試，希望能以這份工作延續與父親的連結。
另外，也有遠從台南來到花蓮應試的考生，雖具護理背景，但因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，所以確認要轉換跑道、投身山林工作做為自己一生職志。
她說，六月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單上出現自己的名字時真的很開心，已經迫不及待要來分署報到。另外，還有考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，本年再度挑戰，終於成功錄取。
花蓮分署長黃群策表示，代表花蓮分署誠摯歡迎新血加入護衛山林的行列。錄取人員將於一一五年一月五日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同執行森林資源經營管理、保育、生物多樣性維護及陪伴山村部落等任務。
