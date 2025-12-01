森林護管員甄試放榜 女性錄取率首破3成

▲農業部林業及自然保育署115年森林護管員甄試今（1）日放榜，總計錄取49人。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

[NOWnews今日新聞] 為強化第一線巡護量能，健全國土保安工作，農業部林業及自然保育署115年森林護管員甄試今（1）日放榜，總計錄取49人，將自明（115）年1月起加入守護山林的行列，肩負起森林保育與社區陪伴的重要使命。

林業保育署說明，本次甄試到考185人錄取49人，錄取率26.49％；錄取的49位新進人員，平均年齡34.41歲，最年長57歲，最年輕21歲；學歷分布，大學以上者32人，占錄取人數65.31％；具原住民身份者19人，占錄取人數38.78％；女性錄取人數則為16人，占32.65％，為歷年最高，顯示守護山林行動，打破性別框架，女力亦逐漸成為堅強的後盾；錄取人員具多元背景，跨及林業、護理、財務金融、美工到視覺傳達設計等領域，展現森林保育逐漸形成跨專業的協作體系。

林業保育署說明，甄試由林業保育署統一命題，作業程序及規模比照國家考試，並由各出缺地區分署組成甄試委員會辦理試務工作。甄試分為術科測驗、筆試與口試，11月29日舉行術科測驗，包含騎乘循環檔普通重型機車及1,500公尺負重跑走；通過者才能取得參加次日筆試與口試資格。

林業保育署表示，只要具備高中以上學歷，不限科系，皆可報名參加甄試。另配合森林護管員執行勤務體力與耐力需求，術科測驗1,500公尺負重跑走，考生需自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提），男生於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完，本次到考185人中，有148人通過測驗，占80％。而筆試則融入森林、自然保育、原住民族等專業法規，並結合實務命題，以強化新進人員的專業能力與對多元文化的理解。

林業保育署指出，本次錄取人員，每月薪酬自33198元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至49797元，並配合軍公教員工待遇調整情形調薪。此外，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，也同時有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。

林業保育署指出，49名錄取人員將於明年1月5日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同巡護山林，執行森林資源經營管理、保育與查緝盜伐濫墾等國土保安工作，也肩負陪伴社區、推動部落合作的任務。

此外，鑒於森林保護業務推展及人力需求，林業保育署預估每年持續辦理招考，歡迎有志投入山林保育者及早準備，甄試命題大綱及歷年考古題歡迎至林業保育署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。

