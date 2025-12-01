森林護管員甄試放榜！女性錄取率37.5％創新高

女性考生亦展現優秀體能，負重20公斤於時限內完成測驗。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業及自然保育署嘉義分署日前舉辦森林護管員甄試，今（1日)成績揭曉，正取8名分別為男性5人、女性3人，女性錄取比率達37.5％，創歷年新高，已破除護管員多以男性為主的刻板印象。

嘉義分署表示，本次甄試計有40名考生報名參加，爭取正取8名護管員工作機會，今年平均錄取年齡33歲，錄取人員分別來自森林、經濟、建築、財經、化工、華語文學等領域，為森林護管工作增添新動能。

負重跑走1500公尺，確認考生均有足夠體能因應執行巡護工作。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

榜首是嘉義大學森林暨自然資源學系應屆畢業黃姓考生，其在學期間即積極參與育林相關研究、林業調查及測量等工作，為因應考試勤練負重跑走，跑出8分39秒佳績，展現充沛體能。原住民計有4人報考，來自南投泰雅族的劉姓考生，其從陸軍特種部隊退役後，擔任高山領導及高山協作人員，擁有豐富山林經驗及體力，順利錄取護管員工作。

29日第1階段術科測驗在嘉義大學林森校區舉行，有33名考生通過實地騎乘150 c.c.循環檔機車；接著負重測驗，考生須在規定時間內背負20公斤沙包跑走1500公尺，男性應於12分、女性13分30秒內完成，26名考生在豔陽下順利完成測驗，證明都有足夠體能執行森林巡護任務。

30日第2階段筆試及口試，為求過程公平、公正、公開，筆試題目由林業及自然保育署統一遴選委員入闈命題，嘉義分署外聘大學教授擔任作文科閱卷委員，並由經驗豐富主管擔任口試委員。錄取榜單已於今1日上午10點公告在嘉義分署官網，正取人員明年1月5日報到，備取人員候補資格得保留至下次甄試放榜日之前1年內。

嘉義分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線尖兵，主要任務是森林資源管理與保護、步道等林業設施巡護、棲地及野生動植物管理等相關工作，近年全球氣候變遷，災難規模擴大，自然生態保育、國土復育意識已成普世價值，山野林地地勢及氣象變化多端，護管員執行巡護工作須熟悉林野生態，隨時準備應對突如其來的挑戰。

加上近年野生動植物保育意識抬頭，相關資源調查、保存、救援等工作亦仰賴森林護管員執行，嘉義分署表示，這次喜添8名生力軍，將為森林護管工作帶來新氣象。

